18歲仔輕信「賺快錢」誘惑赴越南失聯　疑遭拐賣刺傷司機被捕

周一（24日），來自廣西的林女士向內媒反映，其18歲的弟弟林永鴻在10月下旬與朋友李某受到網友「賺快錢」的誘惑，從廣東中山市乘高鐵前往廣西南寧市後便失聯。家人感到擔憂，並在焦急尋找的過程中，於11月19日收到了越南警方的消息，稱林永鴻與李某等四人在越南境內疑似被拐騙，並因逃脫刺傷了司機，現已被警方拘留。



據林女士介紹，林永鴻在失聯前曾輟學，並在中山市的注塑廠工作。10月25日下午，他通過微信告訴堂哥，自己找到了一份「出差」的工作，並在南寧高鐵站附近過夜。但從次日開始，他便徹底失聯，連同微信消息和手機均無法聯繫。

透過查看林永鴻的微信聊天記錄，林女士懷疑其失聯與一名網名為「李經理」的網友有關。聊天記錄顯示，10月24日下午，「李經理」以「賺快錢」的名義主動聯絡林永鴻，並為他和李某訂了前往南寧的高鐵票，還要求他們關閉手機定位，並安排了酒店住宿。

林永鴻與「李經理」的微信聊天記錄。（封面新聞）

事主失聯前的上車位置。（封面新聞）

10月26日，林永鴻被要求前往指定地點集合，並在上車後發送了視頻確認，隨後便失去了聯繫。林女士表示，在弟弟失聯一段時間後，其堂哥曾向當地派出所報案，但監控設備正好損壞，無法查證。

11月19日，林女士前往廣西興業縣警方報告情況，當天便接到了越南諒山省公安機關的通知。警方告知她，林永鴻和他的朋友因涉嫌持刀劫持並捅傷司機而被拘留。據了解，這名司機疑似受到他人指使，計劃將林永鴻等人轉運至柬埔寨。當察覺到可能被拐騙後，四人選擇了激烈的逃脫方式。

報警回執單。（封面新聞）

越南媒體10月28日報道過一起類似案件。四名中國籍人員涉持刀襲擊被捕。（越南中文社）

內媒注意到，越南中文社在10月28日報道過一起類似案件。10月26日夜間，另一名出租車司機在遭到四名中國籍人員持刀襲擊後受重傷，最終警方追查到相關人員並將其拘捕。

目前，受傷的司機已在醫院脫險，且越南警方正在繼續調查此案件，林女士及其家屬被告知，後續的開庭信息會及時通知。