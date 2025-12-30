19歲男學生失聯逾5個月　暑假去｢越南玩｣後被騙柬埔寨　警方立案

貴州一名19歲大一男學生，已失聯超過5個月。家屬發現其隨身攜帶的電話卡曾收到，「柬埔寨歡迎你」的短訊。目前，貴州仁懷市警方已立案調查。



楊超。（網上圖片）

綜合內媒報道，2006年出生的楊超是貴州仁懷人，2024年考入四川傳媒學院。他的母親翁女士表示，2025年6月底，楊超放暑假回家沒幾天便稱，自己談了一名女友，計劃和女友等人合租，打暑假工。

翁女士說，「我幫兒子找了好幾個地方，他都不滿意，一定要自己去租。我覺得兒子已經長大了，沒想到後來會發生這麽多事。」其後，她便發現兒子的異常，7月15日左右，翁女士接到楊超女友的電話，對方稱7月9日，楊超要去廣西找朋友玩兩日，遂前往中越邊境東興市。不久後，楊超失聯，失聯前曾對女友說，自己在越南玩。

翁女士續指，7月13日前，她幾乎每天都會和兒子發消息溝通，還曾詢問上了幾天班，兒子回覆「上了好久」，「我沒想到，他會跑去廣西，然後跑到國外。他身上就兩千元左右。」

楊超母親發文求助。（瀟湘晨報）

此外，據楊超的女友表示，楊超所稱「與她合租」不屬實，「我和自己妹妹住在一起。他大學放假沒兩天，和朋友在一起玩。」她回憶，7月10日，楊超從南寧前往防城港，又轉車至東興，「我聯繫不到他，很生氣，他說在越南玩。我當時沒反應過來，他已經出國了。」

聊天記錄顯示，楊超曾對女友說，他最遲7月15日回去。7月12日，楊超的女友曾聯繫嘗試與其視訊通話，但對方沒有接聽。直至中午，回覆稱「剛睡醒」。當晚，楊超隨手拍了張車內的照片，稱「我們在越南玩」。

楊超的女友稱，因楊超遲遲不回消息生氣，楊超解釋稱「我的卡沒有開通國際上網」，7月14日下午3時許，楊超發消息給女友稱，「這兩天網絡都不好，可能聯繫不了」，此後再無消息。兩三天後，女友詢問其去向，未獲回應。

楊超。（網上圖片）

直至8月底至9月初，楊超的女友在社交平台收到多條陌生人的消息，對方均自稱是楊超。聊天記錄顯示，「兩個月沒見，本來預計玩個幾天就回，沒想到出了車禍，一直昏迷到前幾周，有點意識但不清醒。昨天徹底醒過來，手機在車禍時丟了。」他稱自己在越南醫院，要給對方賠錢，還在處理車禍事宜，表示自己還有一周回來。

不久後，楊超的女友又收到另一帳號的消息稱，「自己被下套了」、「我現在有點危險。給我媽打電話，讓她準備好錢，別回我任何消息」，隨後，對方發送了一個地址，「柬埔寨菩薩省XX園區，代號XX」，並提供了一個私人救援電話。

致電該私人救援電話後獲回應稱，「一般有談賠付和強行救援兩種方式。談賠付的價格會低一些，救援包回國的費用則是近30萬元（人民幣，下同）。」該私人救援負責人說，「救援的成功率大概95%。」

東興口岸。（大風新聞）

仁懷市警方以「涉嫌偷越國（邊）境案」行政立案。（大風新聞）

翁女士表示，得知楊超失聯後，前往廣西南寧找了一周左右，「東興市的民警告訴我，兒子很可能在萬尾金灘的監控盲區，坐船出境了。」她尋求東興警方的幫助，被告知需要仁懷警方立案後發函，他們才能協查處置。7月24日，翁女士向仁懷市公安局鹽津派出所報警，警方以「涉嫌偷越國（邊）境案」行政立案。此後，案件始終沒有進展。

翁女士還說，「民警告訴我，他們找到了送我兒子到偷渡口的黑車司機，對方也不清楚上家是誰，只稱是通過國外軟件聯繫的，運一個人300元。」而對於私人救援的真實性，翁女士說，「我們沒有辦法，也沒有渠道核實其真實性與可靠性。」