Tea WG台北101店越南茶冒充台灣凍頂烏龍出售　供應商被罰42萬

台媒《東森新聞》報道，台北一家老字號茶行建裕茶行將越南茶混充為台灣凍頂烏龍，賣給新加坡精品茶品牌Tea WG，在台北101門市銷售。建裕茶行承認混充，被處分緩起訴並罰款170萬新台幣（約合42萬港幣）。



《東森新聞》報道稱，建裕茶行開業超過60年，長期以販售台灣茶聞名。檢警調查指出，Tea WG於2020年12月至2024年6月間，向建裕採購凍頂烏龍茶，茶葉先運往新加坡拆裝後，再出口回台，最終於台北101等百貨專櫃販售。

建裕茶行所售所謂的台灣凍頂茶葉，是來自南投跟桃園大溪兩間茶行購買越南茶拼裝，兩間業者都稱，建裕早就知情茶葉來自越南。

Tea WG台北101門市。（官網）

建裕茶行購買越南茶葉後透過不知名的報關公司，使用假的報關文件「洗產地」，將越南茶偽裝成台灣茶，把茶運到新加坡後重新拆封、包裝，再把成品出口到台灣，最後在台北101的Tea WG門市上架銷售。

建裕茶行承認混充，檢方考量數量不多，且建裕已與新加坡Tea WG總公司和解，依詐欺取財、就商品原產國虛偽表示及食品安全衛生管理法販售假冒食品等罪，處分緩起訴並罰款170萬新台幣。