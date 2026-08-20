｢拋火特效｣出事　佛山餐廳向明火倒烈酒　女子雙手慘遭燒傷│有片

近期，佛山有女子在社交平台發帖控訴，她在南海區「稻田派對空間」參加探店拍攝時，工作人員為追求拍攝效果向正在燃燒的鍋具中倒入烈酒，火焰瞬間猛烈上竄，致其雙手二度燒傷，康復治療預計仍需持續半年以上。事發一個多月後，涉事店家承認「嚴重操作失誤」並公開致歉，目前該店已閉店整改。



一名男子從瓶中向正在燃燒的鍋具傾倒液體，火焰瞬間竄高並向黃女士所在方向擴散。（微博）

黃女士初步診斷為「雙手二度燒傷」，創面主要位於右手腕、雙手手背及右手掌等部位。（小紅書）

為「出片」向明火加烈酒 火焰瞬間竄燒傷雙手

據《羊城晚報》，事發於7月17日下午，自媒體從業者黃女士應店家邀請前往佛山南海區「稻田派對空間」參與「胡鬧廚房」探店拍攝。拍攝過程中，她曾向工作人員表示火焰效果不夠明顯，可通過後期修圖處理，但店家為增強效果，向火源中加入烈酒。

據黃女士發佈的事發影片可見，一名男子從瓶中向正在燃燒的鍋具傾倒液體，火焰瞬間竄高並向黃女士所在方向擴散。

該女子稱，男子所持酒瓶外觀與酒精度96%的波蘭精餾烈酒高度相似，此外，起火後現場帳篷亦被引燃，但事發地點附近當時沒有可立即使用的滅火器。

起火後現場帳篷亦被引燃，但事發地點附近當時沒有可立即使用的滅火器。（微博）

廣州市紅十字會醫院病歷顯示，黃女士初步診斷為「雙手二度燒傷」，創面主要位於右手腕、雙手手背及右手掌等部位。事發30多天後傷處開始出現瘢痕增生，目前仍需佩戴壓力手套半年以上，並每月接受一次激光治療，預計還需約7次。

店家承認操作失誤賠4萬

據悉，「胡鬧廚房」原為多人合作烹飪遊戲《Overcooked》的中文名稱。近年來，清邁「奶奶廚房」等沉浸式烹飪體驗走紅，也被網友稱為「真人版胡鬧廚房」。

公開資料顯示，涉事的「稻田派對空間」至少自2025年8月起已對外經營，到今年7月，「胡鬧廚房」已出現在商家線上頁面及消費者評價中。

涉事的「稻田派對空間」至少自2025年8月起已對外經營，到今年7月，「胡鬧廚房」已出現在商家線上頁面及消費者評價中。（小紅書）

涉事的「稻田派對空間」至少自2025年8月起已對外經營，到今年7月，「胡鬧廚房」已出現在商家線上頁面及消費者評價中。（小紅書）

8月18日，店家負責人公開承認當日直接用酒瓶倒入屬操作失誤，同日店方發佈道歉信，承認事故源於「嚴重的操作失誤」及安全管理「巨大漏洞」，宣佈永久暫停「拋火特效體驗項目」。此外，雙方就賠償達成協議，黃女士當日下午收到4萬元人民幣賠償。

同日，公安、消防、市場監管等部門陸續到場檢查，發現該場所存在滅火器配置不足、未安裝應急燈等隱患，已責令限期整改，次日店家確認已閉店整改。