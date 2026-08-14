福建福安船廠爆炸致1死11傷　23歲消防員深入火場攻堅殉職

新華社報道，8月13日，福建寧德市福安市甘棠鎮華海船廠著火爆炸，造成1名消防救援人員死亡，9名消防救援人員和2名群眾受傷。目前，現場火勢已得到有效控制，起火原因正在進一步調查中。



消防員池坷杰殉職。（福建消防）

事發現場。（網絡圖片）

事發現場。（網絡圖片）

據福建省消防救援總隊微信公眾號「福建消防」，死者池坷杰今年23歲，2025年4月入職，生前為寧德市消防救援支隊福安市工業路消防救援站政府專職消防隊員。

8月13日下午1時09分，寧德市消防救援支隊指揮中心接到報警，寧德支隊立即調派10個消防救援站、32車141人趕赴現場處置。池坷杰隨隊趕赴現場，作為攻堅組成員深入火場一線，衝鋒在滅火救援最前沿。

下午2時11分許，起火船隻突發猛烈爆炸，池坷杰等人受傷。經醫務人員全力搶救無效逝世。