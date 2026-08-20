22歲台男手賤玩火 竟點燃殺蟲劑燒毀家樂福 判賠近1億入獄半年
撰文：中天新聞網
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台灣桃園市地方法院近日針對家樂福中原店大火案作出判決，22歲郭姓男子因玩火釀成巨災，遭8家保險公司聯合求償，判賠高達3億9827萬878元（台幣，下同，約9,800萬港元）。刑事部分也被依失火罪判處6個月有期徒刑。
打火機點燃殺蟲劑！釀成半年巨災
這宗火災發生於2023年12月3日凌晨，郭男與友人前往超市購物，在地下1樓清潔用品區時，竟拿出打火機引燃噴霧殺蟲劑，隨後放回貨架繼續逛街。不料罐身餘火引爆架上其他殺蟲劑，熊熊烈火瞬間吞噬周邊商品，釀成無法挽回的大火。
8家保險公司求償！判賠近4億台幣天價
根據調查，大火造成超市商品大量燒毀，結構嚴重受損，必須經過專業鑑定與建築加固才能重新營業，導致超市被迫停業將近半年，損失極為慘重。8家承保的保險公司在完成理賠後，隨即依法向肇事的郭男提出聯合代位求償。此外，受波及的咖啡店獲賠97萬9326元（約24.1萬港元）。
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刑事判刑6個月！未到庭全額敗訴
審理期間郭男均未到庭或提出書狀，法官根據事證認定保險公司主張屬實，判郭男須全額賠償近4億元。天價判決引發網絡熱議，網友紛紛驚嘆：
「一把火燒掉一輩子」
「年薪百萬也還不起」
警惕大眾切勿因一時好玩釀成大禍。
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