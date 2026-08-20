遼寧孕婦因醫生疏忽誤服含甲醇有毒液體　醫院拖延處理還催促出院

近期，遼寧一名懷孕約六個月的朱姓孕婦，在遼陽市第三人民醫院（下稱遼陽三院）進行產檢，因接診醫生工作疏忽，誤服一瓶含有甲醇的有毒液體。朱女士誤服後出現嚴重身體不適，至今仍需留院觀察，更擔心對腹中胎兒造成傷害。



遼寧一名孕婦產檢時因醫生工作失誤，誤服有毒液體。（浪潮新聞）

朱女士誤服後出現嚴重身體不適，至今仍需留院觀察。（浪潮新聞）

據內媒《浪潮新聞》報道，8月7日，已懷孕約六個月的朱女士在遼陽三院進行糖耐檢查，當時接診醫生讓她自行從辦公桌上的紙盒內取藥，「葡萄糖口服液和有毒液體被放在同一個盒子裏」，朱女士說，她之前從未做過糖耐檢查，便兩度詢問向醫生確認，對方均表示「就是這個藥」。

但當朱女士喝下後便發覺異樣：「葡萄糖應該是甜的，為什麼沒有甜味兒？」她隨即查看藥瓶，發現瓶身標明為「新柏氏細胞保存液」，並明確警告含有甲醇，吞咽及接觸皮膚均會中毒。隨後朱女士立即返回診室質問，醫生當場承認疏忽，坦言「是我馬虎了」。

涉事醫生承認疏忽，坦言「我承認有責任」。（浪潮新聞）

之後朱女士馬上自行催吐並接受洗胃，並住院接受觀察。住院期間，朱女士感覺宮縮加劇，且多項血液指標出現異常，她很擔心影響胎兒發育。

事後，涉事的接診醫生稱，「我承認我有責任」。 醫院醫務科負責人亦表示，不會迴避事情也不推卸責任，會積極配合朱女士治療。但朱女士指出，事後醫院處理態度消極，至今未安排專人跟進誤服情況，甚至還催促她出院。

朱女士多項血液指標出現異常。（浪潮新聞）

朱女士多項血液指標出現異常。（浪潮新聞）

朱女士表示，該有毒液體喝了20毫升。 公開數據顯示，攝入5至15毫升甲醇即可引致中毒甚至失明，30-70毫升以上即有致死風險。甲醇中毒對人的神經系統毒害作用十分嚴重，中毒症狀主要為心跳加速、上吐下瀉、神智不清、呼吸急速、模糊失明甚至衰竭死亡。

針對今次醫療失誤，遼陽市衛健委醫政科已證實受理朱女士投訴；遼陽三院宣傳科則響應指事件仍在調查中，查明後再作答覆。