張文宏：患者盲從AI易誤診威脅生命　醫生應是最終決策者

《澎湃新聞》報道，2026年全國兩會期間，華山醫院感染科主任張文宏被問及AI問診時表示，患者自診缺乏關鍵的「人機協同」把關機制，僅僅通過患者與AI協同存在風險。醫生的臨床思維能力與AI的思維能力是兩個維度，臨床醫生作為最終決策者才能守住安全底線。



張文宏。（澎湃新聞）

AI問診可靠嗎？

張文宏表示，首先，患者自診缺乏關鍵的「人機協同」把關機制，僅僅通過患者與AI協同存在風險。醫生經過專業訓練，具備識別AI「幻覺」或錯誤建議的鑑別能力。醫生的臨床思維能力與AI的思維能力是兩個維度，從臨床實踐出發，臨床醫生作為最終決策者才能守住安全底線，而普通患者不具備這種能力，極易因盲從AI導致誤診。

其次，醫療行為的責任主體必須是醫生，患者自診一旦出錯，既無專業人員兜底，也面臨法律追責缺失的困境，直接威脅生命安全。

張文宏。（澎湃新聞）

內地知名防疫專家張文宏獲理工大學評委榮譽教授。

醫生負全責、AI來輔助

張文宏認為，AI可以作為醫生的「第二意見」或「風險提示」工具，但不具備直接向患者輸出最終診斷結論的角色。確立「醫生負全責、AI來輔助」的法律原則，既防止醫生推卸責任，也警示患者不可盲從系統建議。

他強調，應利用AI承擔慢性病隨訪、數據監測等重複性工作，將醫生從繁瑣事務中解放出來，使其能專注於加強醫患溝通和提供人文關懷。在積極推動AI進入基層的同時，更要強化基層醫療線下能力的建設，才能真正確保醫療體系的安全、公平與高效。