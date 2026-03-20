廣州女體檢收三份不同報告　誤診腫瘤差點手術　醫院拒開澄清證明

去年12月，廣州一名女子在南方醫科大學南方醫院體檢，竟然遭遇「烏龍診療」，同一部位的CT檢查有三份結論不一樣的報告，除了「右腎結節」變 「左腎結節」，「腎上腺腺瘤」還從有到無，差點就要手術。



更令女子氣憤的是，報告中錯誤的診療全靠她發現，「如果不是我自己細心發現了報告中的矛盾之處，我可能已經躺在了手術台上，接受一場不需要的手術。」而事後她為了避免日後買保險遇阻，要求醫院出具《診斷記錄澄清證明》，卻被無情拒絕。



李女士體檢，醫院出具三份不同CT報告。（大象新聞）

誤診腫瘤被要求入院治療

《大象新聞》3月18日報道，去年12月，李女士收到第一份CT檢查報告，當時報告顯示 「右側腎上腺有直徑約為1.4cm結節」，診斷意見中有一項為「左腎上腺小結節影，性質考慮為腎上腺腺瘤」，隨後醫生建議按照「腎上腺腫瘤」診療乃至手術。

但住院前一天，李女士發現報告中「右腎和左腎不同」的疑點，詢問後醫院修改報告，將原來右側腎上腺的結節位置改成「左側」，結節大小也改成「約為0.5cm」。

看到兩份報告中結節的大小和位置差距有變，李女士深感不安，再次向醫院反映。沒想到，之後醫院出示第三份報告，刪除了所有關於「腎上腺結節」的描述。這意味着，李女士最初的「腫瘤」診斷被徹底推翻，她身體完全沒腫瘤。

「如果不是我發現錯誤，就要做手術了」

看到這樣的烏龍報告，李女士心有餘悸，「如果不是我自己細心發現了報告中的矛盾之處，我可能已經躺在了手術台上，接受一場不需要的手術。」

2025年12月底，李小燕正式投訴南方醫院，並要求醫院出具一份正式的《診斷記錄澄清證明》，她擔憂未來購買保險時，會因為這份錯誤的「腫瘤」診斷記錄被拒保或加費。然而，醫院方面以「無此類報告文件」及「修改報告即可」為由拒絕。

院方開除涉事醫生 但不願出具澄清證明

報道指出，3月17日，醫院工作人員稱，是簽發報告的醫生工作失誤，醫院已開除處理。另外，可退還李女士的檢查費用，並補償誤工費和交通費等經濟損失。

至於李女士要求出具《診斷記錄澄清證明》，院方則表示「無法開具此類證明文件」，但提出替代方案：將努力在院內相關系統中刪除此次錯誤的診斷記錄。

但李女士稱，她在「廣州健康通」公眾平台依然查到相關記錄，質疑除了醫院的內部系統、疾控或醫保的系統、甚至第三方醫療信息平台，還留存着錯誤的記錄，擔憂未來購買保險時遇阻。另外，她也認為醫院缺乏誠意，不願用一份蓋公章的正式文件來處理因他們失誤造成的麻煩。