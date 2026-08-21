四川晶圓廠海威華芯爆股東內鬥　股東被指率百人闖公司「搶公章」

四川成都晶圓製造企業海威華芯爆發嚴重控制權糾紛，公司指控第二大股東海特高新組織百餘名社會人員及員工強行闖入公司，撬開辦公室保險櫃，取走公司公章、黨委印章、合同專用章及董事簽章等重要印章。「搶公章」事件迅速登上微博熱搜，目前警方已立案調查，海特高新則否認「搶奪」，稱有關行動是除第一大股東外，其餘五家股東協商一致後的行為。



綜合媒體報道，海威華芯8月19日發布聲明稱，18日下午4時許，海特高新人員強行闖入公司，並撬開辦公室保險櫃，取走多枚重要印章。海威華芯表示，警方接報後已到場處置，但截至公司發布公告時，相關印章仍未追回。公司隨後公開警方立案告知書及現場照片，並聲明任何單位不得使用該批印章簽署文件。

不過，海特高新董事會秘書辦公室對事件有不同說法。海特高新回應稱，8月18日的行動是除第一大股東青島海岳之外，其餘五家股東協商一致後採取的行為，強調並非「搶奪」。

四川成都晶圓製造企業海威華芯19日發布公告指控，第二大股東海特高新18日組織百餘人強行闖入公司，撬開辦公室保險櫃搶走公司公章。（IT之家）

這場衝突背後，是海威華芯兩大股東長達約五年的公司控制權爭議。

根據公開資料，海威華芯成立於2010年，原由海特高新與中電科29所合資成立，投資21億元人民幣，建成中國較早投入商業化的6吋砷化鎵及氮化鎵生產線。

2021年，海威華芯引進正威金控增資擴股，正威金控其後更名為青島海岳。增資完成後，青島海岳持有海威華芯34.01%股權，成為第一大股東；海特高新的持股比例則降至33.79%。兩大股東持股僅相差約0.2個百分點，亦為其後的公司營運及控制權爭議埋下隱患。

海特高新與海威華芯此前已因相關爭議對簿公堂。海特高新指控青島海岳多年來透過偽造董事會及股東大會決議等方式長期控制公司，導致海威華芯公司治理失效。

海特高新亦指出，由於無法進入海威華芯進行年度審計，令其2025年度財務報表受到重大影響，公司因此需要對所持海威華芯股權計提減值準備及預計投資損失，涉及金額約4.6億元人民幣。

台媒《聯合報》報道稱，受到這場控制權糾紛影響，海威華芯目前面臨近5億元人民幣的財務衝擊，產能亦存在閒置風險。

事件曝光後迅速引發內地網民討論，「搶公章」一度登上微博熱搜。有網民留言稱「都2026年了，公司治理竟然還在靠物理搶公章」，亦有人認為「持股只差0.2%的股權結構根本是災難，出事是早晚的」。另有網民打趣形容事件「比電視劇還精彩，商業競爭最後回歸最原始的武力演練」。

目前警方已就事件立案調查。隨着多枚公司重要印章尚未追回，加上兩大股東對公司實際控制權的爭議仍未解決，海威華芯後續公司治理、財務審計及生產營運會否進一步受到影響，仍有待觀察。