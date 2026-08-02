重慶女買¥6腸粉用截圖扮付款　老闆揭穿拒補錢　周邊攤販曝是慣犯

重慶有女生在街頭買腸粉時，利用支付截圖佯裝掃碼付款後離開，檔主事後才驚覺上當，更從周邊攤販口中得悉對方是「霸王餐慣犯」。未料幾日後該女生欲「重施故技」再光顧，當場被檔主認出後，她非但不愧疚，還拒絕補錢。



重慶有女生在街頭買腸粉時，利用支付截圖佯裝掃碼付款。（影片截圖）

7月27日，周先生在重慶學堂灣輕軌站外擺檔賣腸粉期間，一名女顧客用提前準備好的支付截圖照片假裝付款。監控畫面顯示，該名女子沒有掃描付款二維碼，而是從手機的相簿中找出一張6元（人民幣）的支付截圖，她向周先生出示後，便拿取打包好的腸粉離開。

周先生當時未有察覺，事後剪輯影片才發現異常。7月29日，該女子打算「重施故技」買腸粉，被周先生當場認出並揭穿她用截圖逃單的行為，直言「你上次沒給錢啊」，但對方堅持自己「給過了」，即使周先生表示有影片作證據，她仍拒絕補交餐費。

周先生稱，周邊攤販反映涉事女顧客是慣犯。他事後在網上發布監控影片，希望提醒附近商戶嚴防此類詐騙伎倆。

網民睇法：

手機相冊點開那張也是支付截圖，金額不一樣，她還找了一下

好像上一個也是才用過截圖 你看打開軟件那一下就是截圖

她手裏的東西說不定也有逃單的呢

就為了六元？估計貪便宜成癮了

小本生意還這樣坑店家

監控清楚的拍下了她支付時用的是手機裏的圖片，而且她抬頭應該看到上面的監控鏡頭了，後面對話的時候還往旁邊躲鏡頭了

