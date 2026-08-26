內地AI公司薪酬超香港醫生　霍英東研究院院長：港生選科趨勢將變

今年香港中学文凭试（DSE）一共诞生了24名考获满分的状元，其中逾八成考生選擇醫科為升學方向。



對此，廣州市香港科大霍英東研究院院長高民在與「對接十五五 發揮新優勢」港澳采訪團交流時指出，香港優秀學生過去集中選擇醫科、商科，但隨著內地人工智能等創科行業快速發展，內地科企提供的薪酬已「遠遠超過香港做醫生的待遇」，相信未來選科趨勢將出現變化。



他又透露，研究院透過三個平台推動港科大前沿科研與內地產業化能力深度對接，並以「香港科研＋內地工程師紅利」模式成功孵化多個初創項目。



高民指出，香港優秀學生過去集中選擇醫科、商科，但隨著內地人工智能等創科行業快速發展，內地科企提供的薪酬已「遠遠超過香港做醫生的待遇」。（盧詩文 攝）

內地創科薪酬遠超香港醫生 港生選科趨勢將變

被問及香港DSE狀元偏好醫科的現象，高民指出，他二十多年前在香港讀書時，優秀學生普遍選擇商科或法律，近年已開始有尖子選擇計算機及人工智能方向。他認為這種轉變與香港經濟社會發展及人工智能行業吸引力上升有關。

高民直言：「坦率地說，以前醫科在香港是最好的行業，社會地位高、收入也好。但現在內地公司能給的薪水，已經遠遠遠遠超過香港做醫生的待遇，而且發展空間也很巨大。」他相信單靠獎學金難以改變選科趨勢，但隨著行業發展，未來必然出現變化。

三大平台推動港科大科研成果落地南沙

高民介紹，霍英東研究院目前運營三個平台，推動香港前沿科研與內地產業化能力對接。其中港科大（廣州）科創成果轉移轉化基地，主要服務港科大（廣州）學生畢業後的創業項目。

高民介紹，霍英東研究院目前運營三個平台，推動香港前沿科研與內地產業化能力對接。（盧詩文 攝）

霍英東研究院孵化平台的研究院大樓總面積逾3萬平方米（約32萬呎），其中近三分之一用作創新創業孵化空間，配備化學材料、生物等專業實驗室，吸引大量港澳團隊進駐。

穗港科技和產業融合創新中心與香港科技園及越秀集團合作，在香港科學園及沙田越秀雲谷設有場地，專門服務穗港兩地雙向流動的科創團隊。

霍英東研究院孵化平台的研究院大樓配備化學材料、生物等專業實驗室，吸引大量港澳團隊進駐。(盧詩文 攝）

香港科研＋內地工程師紅利 成功孵化多個案例

高民指出，研究院與港科大清水灣校區的分工明確，校本部負責基礎科研，研究院負責產業化與孵化。

他以兩個案例例說明「香港科研＋內地工程師紅利」模式的優勢。一是港科大楊金磊教授團隊在研究院孵化出「智微新材」，先後獲得中科創新、廣州萬年資本等機構4000多萬元（人民幣，下同）融資，目前正準備下一輪融資。

高民指出，研究院與港科大清水灣校區的分工明確，校本部負責基礎科研，研究院負責產業化與孵化。（盧詩文 攝）

另一團隊邵美華教授研發氫燃料電池催化劑，在研究院建立廣州市重點實驗室後孵化為「派創新能源」，獲聯想創投1800萬元投資。

高民強調，內地工程師紅利是核心優勢：「你需要把一個原始創新的技術變成世界一流的產品，中間有大量的研發投入，需要幾十、幾百甚至更多的工程師。這些高質量的工程師，只有在內地才能找到。」