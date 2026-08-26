13歲上海少女靠AI開發「陪寫作業神器」　三天賺1.8萬贏比賽季軍

日前在杭州舉辦的全國首場賣客松（Markethon）營銷黑客松大賽中，一名來自上海、剛升初二的13歲女孩朱書浛，憑藉自己開發的虛擬陪讀應用程式「在場」，在短短三天內收獲近90張訂單，淨收入超過1.8萬元人民幣，成功奪得比賽季軍。



內媒報道指，朱書浛幾乎完全不懂傳統程式碼編程。她在一年前才首次接觸AI，本次開發過程主要是利用「自然語言」將自己的構想講給大模型聽，再由AI負責梳理邏輯並生成代碼。從構思考案到做出核心功能，斷斷續續僅花了三四天。朱書浛直言：「AI讓我知道，只要有好的想法，就能讓它落地。」



專治寫作業分心 上傳父母照片即時語音提醒

《新華日報》報道，該場賽事不設評委與打分表，50多支團隊在48小時內比拼誰的AI產品賣得最多。朱書浛開發的「在場」是一款虛擬陪讀軟體，用戶只需上傳一張父母的照片，就能在電腦前生成一位「虛擬家長」。當鏡頭偵測到孩子玩手機或離開座位時，「虛擬家長」便會發出語音提醒，自習結束後還會生成一份專注力報告。

朱書浛表示，創意源於自己的親身體會：「爸爸媽媽沒有時間一直陪著我，我寫作業時有時也會分神、偷偷玩手機」，她特別提到，自己不喜歡傳統監控系統「打小報告」的作法，因此特意將軟體設定得較為溫柔，希望能給孩子留出一點空間。

推廣渠道也是成功關鍵之一。朱書浛的母親是一名抖音主播，透過直播與短視頻宣傳，成功協助她賣出大部分產品，最終交出淨收入逾1.8萬元的亮眼成績單。

報道指出，近期不少青少年紛紛透過AI工具實現創意，例如13歲女孩呂思彤因想找24小時英語陪練而開發出「青蛙外教」，如今已開發逾百個AI應用；14歲北京學生姜睦然亦憑藉AI創業流水線項目「ClawFounder」奪得大賽冠軍及20萬元獎金。

業界分析指出，過去開發產品需要掌握複雜的代碼與設計技能，如今AI應用搭建平台提供各種模組，讓使用者能像「搭積木」一樣組合AI功能，這批年輕創作者的共同點，在於並非為了炫耀技術，而是從自身真實生活中的痛點出發，而是為了解決自己真實存在的問題。