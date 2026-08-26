網購小心！女子購入盆栽18天後爬出4條蛇　扒開泥土驚見大量蛇蛋

8月21日，網友「三隻喵喵」在社交平台發帖反映：「太可怕了，提示大家儘量不要網上購買綠植，家裏接二連三出現蛇，魂兒都嚇沒了，已經不能好好入睡好好工作了。」



8月22日，記者聯繫上了發帖網友高女士，高女士自稱在北京通州開盲人推拿店。

她崩潰喊來消防員 扒開泥土畫面超震撼：

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7月15日，她支付59.8元（人民幣，下同）在一家微店（微信小程式店舖）購買了「黑金剛橡膠樹」。當天下午，綠植從廣州發往北京通州，7月19日綠植收貨。高女士將其擺在自家店舖進門的旁邊，吧檯的前面。

「8月3日晚上9點半，我正打開吧檯的櫃子翻找東西，一轉身發現一條蛇在後面看著我。」高女士踩著椅子就逃了出去：「我怕一切軟體動物，特別是蛇。」

高女士的合夥人樊先生告訴記者，店裏的員工視力都不太好，後來還是顧客幫忙找蛇，發現蛇趴在吧檯下的羽毛球拍上。「最後是小區保安來幫我們處理的，用掃把把蛇掃進簸箕，再倒進玻璃瓶帶走放生。」

沒想到一夜過後，蛇再次出現。8月4日上午，高女士正在吧檯口子上拖地，一抬頭又看到一條蛇趴在吧檯裏面，大小和之前那條差不多。撥打緊急電話119後，消防人員戴著手套把蛇抓走。

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8月20日上午，蛇又出現了。高女士說：「又是在店裏拖地，拖到吧檯那，又是一條蛇趴在吧檯裏面，這次的蛇明顯比之前的要大，但我太害怕了，沒敢細看拔腿就跑。」高女士稱，小區管理處在牆壁踢腳線的縫隙裏發現了這條蛇。管理處經理還發現「黑金剛橡膠樹」裏有褪下來的蛇皮，直接就把綠植抱到室外。

消防員扒開根部的泥土，發現有不少蛇蛋。

處理完後，當天上午高女士在吧檯牆壁後面又發現了一條蛇：「和前面那條蛇一樣大，我趕緊找來物業（管理處）把蛇抓走放生。」

「8月20日下午，我開始和微店溝通希望退款，對方至今也沒退款，還讓我去買殺蛇的藥，向微店發起了投訴也沒有結果，我查了這家網店的營業執照，發現企業註冊在鄭州，我打了鄭州的12315，他們讓我打12345，現在市場監督管理局在調查處理，還在等結果。」高女士說。

8月23日，記者聯繫到高女士買盆栽的那家微店，看到「黑金剛橡膠樹」每盆59.8元，新顧客可優惠9元，發貨地是廣州。該盆栽總共售出4973件，近30天售出2037件，總評價為2154條，絕大多數是好評。就盆栽中疑似爬出蛇的事，記者詢問微店客服，對方回應稱：「該事件為單次意外個案，店舖已全面整改消殺，出貨嚴格檢查。」

該微店提供的資質證照，是來自河南鄭州新鄭市龍湖鎮的一家花卉店。記者致電該店負責人于先生，對方表示，此事正在核實，並與當事顧客進行溝通。

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「我們的基地在廣州，廣州每天要有幾萬件綠植被發往全國各地。我們見過有活蛇爬到綠植上，但行業內從沒聽說過盆裏會孵出小蛇。」于先生表示：「蛇要找陰涼的地方下蛋，而廣州從5月到7月都是梅雨季節，蛇在潮濕悶熱的盆子裏待不下去。」

武漢一名動物專家告訴記者，廣州適合蛇類繁衍，雖然牠一般會到陰涼的地方下蛋，但不同的蛇也存在個體差異。因此，即使該基地較為悶熱，也不排除有蛇爬進盆子，在泥土裏下蛋的可能性。顧客若是收到盆栽半個月後發現小蛇，這也符合部分蛇類的孵化週期。此事的真相以相關部門調查核實結論為準。

記者致電新鄭市市場監督管理局，工作人員表示自己不了解此事，建議工作日再來諮詢。