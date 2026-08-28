北大數學天才「韋神」憑什麼不能賣教科書？

上架四天，累計銷量破2.6萬件，銷售額估計超100萬元。這是「韋神」賣書交出的成績單，也是近期點燃輿論的導火索。



韋東奕B站帳號截圖。

韋東奕接受採訪時手提一瓶礦泉水、兩個饅頭的形象引發網友熱議。（網絡圖片）

面對數學家主編教輔並參與帶貨的消息，不少人痛心疾首，「人設崩塌」「學者掉價」「知識變味」等質疑隨之而來，這位素有「韋神」之稱的數學天才再次被推上輿論的風口浪尖。今天我們就來聊聊如何看待「韋神」賣書這件事。

一

2021年，一段北大校園採訪視頻走紅，視頻中的韋東奕一手拎著饅頭、一手拿著礦泉水，樸素到近乎木訥。有心的網友細究發現，這位衣著樸素的青年高中時兩奪國際數學奧林匹克競賽金牌，保送北大一路讀到博士，如今已是北大長聘副教授，「韋神」之名便由此而來。

今年8月18日，停更14個月的他恢復B站更新，同步上架兩套自己主編的教輔，四天賣出2.6萬件。誰也沒想到，「韋神」的這次回歸竟是為了賣書，於是，便有了開頭罵聲紛至遝來那一幕。罵得最響的，無非三種腔調：

一是掉價說。認為數學家去編中小學教輔，是大材小用、不務正業。恰逢同為北大出身的王虹、鄧煜剛斬獲菲爾茲獎，有人偏要比高低，語帶嘲諷：「別人攻堅數學猜想，天才卻深陷流量帶貨。」但其實韋東奕在數學之路上從未止步，2025年，韋東奕就與合作者在數學頂刊發表了研究成果。

二是圖錢說。有的人在評論區斷言「韋神根本不會搞這些，那些親戚真是忍不住了」「賣書絕對不是韋神的本意」。在這些猜測裡，學者不僅註定與錢絕緣，還需斬斷親緣，一旦和「賣」字沾邊，就必然是被家人推著走、被資本牽著走，本人不過是被推到台前的「招牌」。

三是套路說。有人一句「硬造神，還不是落到錢上」，便把定價正常、明碼標價的正規出版物，說成了割韭菜；有人追問售賣背後的利益鏈，是否牽扯其親屬。其實，北大官方已經確認賬號系本人所有，親屬和出版社也公開證實，這套書確實是由韋東奕本人親自主編，目前沒有證據證明是「貼牌撈金」的套路。

二

這場爭議本身並不複雜，值得玩味的，是爭議背後的公眾心理。

首先是「流量裹挾名人」的集體焦慮。不少網友對直播帶貨有著本能反感，出於善意擔心韋東奕「是不是被家裡人推著走」，並質疑這次帶貨是否又是一場流量收割。這種質疑，其實不是沖著韋東奕本人來的，而是把對直播帶貨亂象的普遍不信任，投射到了一個他們最不願看到被消費的數學家身上。

這份警惕並非無風起浪，這些年帶貨翻車倒下的名人數見不鮮。不過，警惕是好事，「定罪」則是另一回事。法治上講「疑罪從無」，輿論也應有這份克制。韋東奕本就性格內向、不擅長面對輿論，鋪天蓋地的猜疑對他而言，無疑是一種額外的壓力。況且，眼下能確認的信息，其實並不支持「割韭菜」的猜測。輿論監督的槍口應該先對準商品本身，若是真有質量問題、貨次價高，到時候再追責不遲；證據沒出來之前，輿論不應先做「有罪推定」。

深究一層，還有「學霸不能談錢」的刻板印象。中國社會素來有尚賢敬學的傳統。這些年，韋東奕在一些人心中早已不只是一個人，更像一尊「神」。他饅頭就礦泉水、穿樸素襯衫、拎著水瓶和塑料袋走在北大校園裡的身影，被網友反復剪輯、傳播，最終拼成了一個掃地僧式的傳播符號。天賦異稟、生活極簡、一心向學、不食人間煙火，這個他人賦予的人設，很多成分是真實的，但也不乏公眾想像的投射。如今，這尊「神像」掛出了三四十元的商品鏈接，於是就有人覺得他「跌落神壇」「掉價了」。

許多人失落的，是發現自己親手捧起的那尊「神像」，原來也需要在現實中賺錢養家。這便是近些年來輿論場常見的「造神」與「毀神」的反轉：一些人一邊渴望「純粹」、親手把他人架上神壇，一邊又在對方顯露出一點世俗煙火氣時，立時感到幻滅。

從根子上講，更有「搞科研不能賺錢」的道德綁架。在不少人的觀念裡，科研工作者似乎就該枯坐書齋、守在實驗室，清貧是他們的「標配」，談錢是他們的「失格」，賺錢則更是「不務正業」。這種想法的出現是歷史慣性作用的結果。從「君子固窮」到「板凳甘坐十年冷」，清貧長期被當作知識分子的美德，也被當作一種道德試金石，仿佛一個科研工作者一旦和錢沾上邊，其純粹性就要打折。

但這套邏輯經不起推敲。科學求真、商業求利，兩者並不天然對立。安守清貧可以是一些科研工作者的個人選擇，但社會輿論若把「窮」和「高尚」強行綁定，就成了一種規訓：既要他們貢獻知識和才華，又要他們安貧樂道，還要求他們不能計較物質回報。這種「既要又要還要」，並不公平，也不利於形成積極、可持續的科研生態。

被網友尊稱為數學天才的「韋神」發佈在抖音開設帳號發布影片和網友打招呼。（抖音）

三

在筆者看來，評判韋東奕主編教輔一事，應當兼顧兩重維度：一方面要看教輔產品本身的質量，如果書籍粗製濫造、貨次價高，作為主編就應當承擔相應責任，誰也不必護短；另一方面也要考量這件事對其主業科研的影響，倘若這類事務大量擠佔本職工作的時間精力，公眾完全有理由質疑。但賣書這件事本身不僅不應被罵，反而啟示我們：社會對科研工作者的尊重應該體現在更多方面。

營造「君子愛財，取之有道」的氛圍。科研工作者也是人，也希望能過上更好的生活。在不違法違規、不違背學術倫理的前提下賺錢，天經地義。賣一本自己主編的書，和開一場講座、上一門收費課，本質上沒有區別，都是知識變現，都靠專業吃飯。

歷史上許多搞科研的人也會投身商業，其中不少人錢賺得乾淨、事做得漂亮、名留得長久，還反過來滋養了科學事業。發明炸藥的諾貝爾，靠專利和產業發了大財，晚年又用巨額財富設立諾貝爾獎，反哺了人類的科學事業。公眾心裡其實也有一桿秤：多年前，袁隆平院士逛車展，被一輛奔馳敞篷車吸引多看了兩眼，就有人嘀咕他「想買豪車」，結果網友一邊倒地力挺：「這樣的科學家有多少錢也沒有人仇富，真正靠自己有錢的，人們敬佩。」其實，只要錢來得乾淨，搞科研能過得富足，是一件好事。

倡導「回也不改其樂」的從容。先賢們讚歎的，從來不是「窮」，而是「樂」，在於一個人無論貧富，都能安於自己的志業，從容自在地活著。在今天的中國，科研工作者可以對錢沒興趣，也可以坦然地賺錢；可以安於正常的生活，也可以依法經營產業致富。科研工作者從事各種副業的事情古已有之，不應成為被非議的點。

社會要做的，是營造一種讓科研工作者無論貧富都能安心做事、樂在其中的氛圍，而不是拿「窮」或「富」當尺子去量他們的道德。讓他們從容，比讓他們「符合人設」重要得多。

涵養「薄責於人」的寬厚。韋東奕主攻偏微分方程、幾何分析等前沿領域，已在國際數學期刊發表多篇論文。從事這樣的基礎研究，業餘通過編教輔賺些錢，用勞動換取報酬是無可厚非之事。

所以問題的關鍵是社會能否少一點苛責。孔子當年讚賞「子路受牛」、批評「子貢贖人」，說的正是這個理，拿聖人的標準要求普通人，善行反而無以為繼。對待科研工作者亦當如此，不必苛求他們清貧成聖，而需尊重他們憑本事掙錢、體面生活。這份寬厚一旦成為共識，自會形成強大的感召力。

說到底，被封「韋神」的韋東奕，也是一個在學術與日常之間平靜生活的普通人。他出的書好，可以買；不好，可以批評；但單單因為他賣書就開罵，實在沒有必要。把屬於普通人的日子還給他，才是對以他為代表的一眾科研工作者應有的尊重。

本文轉載自浙江省委宣傳部主辦的微信公眾號「浙江宣傳」。

