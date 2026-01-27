中國全超導磁體打破美國所創世界記錄　磁場相當於地磁場70多萬倍

綜合《新華社》《科技日報》報道，據中國科學院消息，中國科研團隊依託國家重大科技基礎設施——綜合極端條件實驗裝置，成功研製出中心磁場強度達35.6特斯拉的全超導用戶磁體，相當於地磁場的70多萬倍，打破美國國家強磁場實驗室創造的32特斯拉世界紀錄。



據報道，該磁體是全球唯一能提供30特斯拉以上磁場的全超導用戶實驗磁體，可為國內外科研團隊提供極端強磁場實驗條件，其最高磁場是地球磁場的70多萬倍，顯著提升了中國強磁場物質科學研究實力。

強磁場是探索科學前沿的一種極端實驗條件。強磁場超導磁體是一種在極低溫下運行的裝置，具有零電阻、強磁場、高穩定和低能耗的特性，是支撐大科學裝置、高端醫療、國防等關鍵領域的核心設備。所謂用戶磁體，是向外部團隊開放的共享實驗型磁體。

中國科學院物理研究所研究員雒建林表示，全超導磁體因零電阻特性，運行成本遠低於傳統電阻磁體；同時，該磁體的可用孔徑為35毫米，能滿足核磁共振、材料比熱測量等大部分實驗需求。