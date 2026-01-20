量子物理新星離美歸國　由成龍全職加盟電子科技大學

深耕量子傳感與精密測量領域十多年的物理學家由成龍，已離開美國，今個月全職加盟位於四川成都的電子科技大學，擔任教授一職。

報道指，由成龍此前任職於美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University, LSU），是量子物理領域的科研新星。



由成龍2019年在路易斯安那州立大學獲得物理學博士學位，其博士階段的研究方向為如何利用光將測量技術推向物理極限。這項研究成果為超精密導航傳感器、引力波探測等一系列技術奠定了理論基礎。

博士畢業後，由成龍留校進入該校量子光子學實驗室從事博士後研究工作，並於2023年晉升為助理研究教授。

在學術研究期間，由成龍不僅深耕理論與實驗探索，還與美國國家標準與技術研究院（NIST）等多間美國政府核心科研機構開展合作。他參與的研究採用多光子技術，實現了對極微小變化的高精度測量，其精準度遠超傳統技術手段。

由成龍。（網上圖片）

由成龍曾斬獲美國光學學會（Optica）埃米爾·沃爾夫優秀論文獎，獲得日本國立信息通信技術研究所的研究獎學金，在中美兩國擁有多項專利，同時還擔任國際頂級光學會議——激光與光電子會議（CLEO）的技術委員會委員。

由成龍歸國後，將加入電子科技大學量子物理與工程實驗室。該實驗室成立於2023年，旨在助力國家研發高密度、高精度量子光子器件，推動量子測量領域的科研進程。

公開資料顯示，電子科技大學始建於1956年，是中國頂尖的工科院校之一，在電子學、信息技術與通信領域的研究實力雄厚，為中國國防和科技產業培養了大量專業人才。

此前，華府以所謂「外交政策利益」為藉口，將多間中國實體列入出口管制「實體清單」，其中就包括中國電子科技集團旗下多個研究所。近年來，越來越多的海外科學家選擇回國任職，中國高校和科研機構湧現一股世界頂尖科學家的加盟潮。