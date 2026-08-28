甲醛白菜｜遭外地封殺　河北康保1.1萬畝白菜滯留地裏　農戶無奈

早前內地博主「漁獵齊哥」在抖音拍片，指河北省張家口市康保縣有菜商為了賣相好看，在裝運大白菜前，用疑似「甲醛溶液」的液體來浸泡根部保鮮。



事後，河北康保縣被推上輿論風口浪尖，各地農貿市場紛紛拒絕河北康保縣的白菜，截至8月25日，該縣2.7萬畝白菜中有1.1萬畝滯留在地裏面，無法賣出。



在河北省張家口市康保縣，有人給白菜蘸取甲醛溶液用於保鮮。（抖音@漁獵齊哥）

定金談到一半 商家收到消息轉頭就走

綜合《紅星新聞》《央視新聞》《華商報》《大河報》報道，康保縣的大白菜採購在當地有一套慣例：貨主與農戶按「畝」談價，根據白菜的長勢和市場行情決定價格，談妥後由貨主自行僱人砍菜、裝車，農戶收錢後很少干涉裝車細節。

「錢付給我們，我們就去忙其他事情了或者種別的去了，看不到怎麼裝車的，就算偶爾看到一次，人家說是保鮮的，我們也不會再多問，誰能想到是甲醛呢」當地白菜農戶無奈表示，「甲醛白菜」完全是外地個體商販的違法行為，當地農戶根本毫不知情。

當地農戶在吃自家地裡種的白菜。（紅星新聞）

在康保做了四年蔬菜生意的經銷商透露，「白菜蘸甲醛」絕非業界普遍現象。目前白菜運輸主要分為兩條路徑：正規的冷鏈模式需要將白菜運入冷庫打冷降溫，再加工成淨菜打包，每斤成本要增加0.35至0.4元，一整車30噸的成本比散裝高出近兩萬元；而「蘸甲醛」僅出現在短途市場的散裝菜，純粹是為了省去冷鏈成本、維持賣相。

畫面中出現疑似裝有甲醛溶液的容器。（抖音@漁獵齊哥）

在河北康保縣種了八百畝白菜的農戶汪剛（化名）說，有貨主計劃要兩百畝白菜，打算給10萬定金時， 剛好收到「甲醛白菜」的消息，隨後轉頭走了，之後想要訂購白菜的60多個商販也走了。

汪剛的遭遇，是康保縣眾多白菜農戶遭遇的一個縮影。「甲醛白菜」被曝出後，蘇州方面就放出消息：康保產地的白菜，暫時不許進場。

各地農貿市場紛紛拒絕河北康保縣的白菜，一位山東經銷商坦言，他在當地承包了300畝的菜，但蘇州市場不讓進康保縣的白菜，上海和廣州情況也有阻礙，如果後續銷售不出去，將面臨七八十萬的虧損。還有江蘇的經銷商表示，若市場持續封殺，只能選擇放棄定金，徹底放棄採收。而一旦經銷商毀約，農戶的白菜便只能砸在地裏面。

在河北省張家口市康保縣，有人給白菜蘸取甲醛溶液用於保鮮。（抖音@漁獵齊哥）

霜凍倒數不足一月 1.1萬畝白菜滯留地裏面

今年康保縣白菜總種植面積約2.75萬畝，截至8月25日，已銷售1.6萬畝左右，仍有約1.1萬畝滯留在地裏面，待採收。

白菜作為北方過冬的常備蔬菜，其儲存期長，但還面臨一個問題：沒地方放。當地9月20日前後便會進入霜凍期，白菜若不及時採收就會直接凍壞；但若全面採收，當地的冷庫早已全部爆滿，根本無法消化如此龐大的數量。

冷庫裡堆放的已經打包後等待外運的淨菜。（紅星新聞）

在河北省張家口市康保縣，有人給白菜蘸取甲醛溶液用於保鮮。（抖音@漁獵齊哥）

面對白菜的銷售壓力，康保縣政府第一時間啟動緊急應對機制。8月22日官方通報確認，「白菜蘸甲醛」情況屬實，系收購商在裝運過程中的個人違法行為，公安機關已依法對涉案人員及車輛採取強制措施，並進行溯源追查。

為解決白菜銷售問題，當地政府全面實施嚴密管控措施：設卡嚴查與快檢，在全縣高速口及幹線公路設立檢查站，對外運蔬菜實施全程可追溯登記，並利用甲醛快檢試劑進行10分鐘現場抽查；建立縣、鄉、村三級防線，實行專人包地，對採收、裝車、送檢實施全程盯防，嚴禁使用違禁品；市場監管部門對全縣商超及農貿市場進行全面排查。

康保縣政府相關人員表示，此次事件是外地個別採購商個人違法行為，與本地菜農沒有關係，事件發酵已影響到本地蔬菜種植戶的正常銷售，縣白菜外銷受到一定的影響。