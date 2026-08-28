景甜給孫宇晨磨指甲　張小泉爆紅股價漲11%　網民：指甲刀概念股

8月27日，加密貨幣平台波場（TRON）創辦人、身家超過百億的「幣圈大亨」孫宇晨，在社交平台發長文爆出他和內地女明星景甜的戀愛全程，透露景甜曾因他指甲邊緣太尖，用磨甲工具將他十根手指仔細修磨和拋光。



受兩人話題發酵，一張帶有張小泉品牌標識的指甲刀海報在社交平台瘋傳，文案印着「剪好指甲，想摸哪裏摸哪裏」。28日，老字號刀剪企業張小泉開盤股價直線拉升，漲幅一度沖高至11.68%，隨後股價直線跳水。網民將其戲稱為「指甲刀概念股」。



一張帶有張小泉品牌標識的指甲刀海報在社交平台瘋傳。（網絡圖片）

兩人過往戀情細節曝光引發網民熱議。（互聯網圖片）

綜合《中國新聞周刊》、《極目新聞》報道，27日晚，孫宇晨在社交平台發布一篇數千字長文《我的女友景甜》，其中寫著他摸景甜的胸部被推開，最初他以為對方不願意，沒想到女方突然拿出修剪指甲的工具，幫他磨了1個小時的指甲，直到他所有指甲都平整光滑，景甜才對他說：「好了。摸吧，想摸哪裏都可以。」

兩人過往戀情曝光引發外界譁然，再加上孫宇晨爆出的「剪指甲、想摸哪裏都可以」的細節，引發網民熱議。有網民注意到，一張印有張小泉品牌標識的指甲刀宣傳海報在在社交平台瘋傳，文案印着「剪好指甲，想摸哪裏摸哪裏」，疑似調侃孫宇晨景甜事件。

内地剪刀老字號張小泉公司。(張小泉股份網頁圖片)

28日，A股老字號刀剪企業張小泉(301055.SZ)開盤漲11.68%。（互聯網圖片）

28日，A股老字號刀剪企業張小泉(301055.SZ)開盤漲11.68%，股價報32.99元（人民幣，下同）。隨後股價直線跳水，截至午間收盤，漲4.54%，報30.88元，市值48.17億元。張小泉也被網民稱為「指甲刀概念股」。

張小泉官方旗艦店客服回應，該海報不是官方發佈的廣告內容。（互聯網圖片）

針對網絡瘋傳的海報，張小泉官方旗艦店客服回應，品牌方事先並不知情，該海報不是官方發佈的廣告內容，確認屬網民自發二創的偽造物料。對於惡搞內容涉嫌打擦邊球、會否追究創作者法律責任，客服則表示品牌對此暫無官方立場，不予置評。

據了解，張小泉主營刀具、剪刀及指甲護理工具等民用五金產品，公司於2021年9月6日在深圳證券交易所創業板正式上市。