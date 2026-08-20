河北驚現地下代孕工廠　月做150台手術　無麻醉取卵慘叫村頭可聞

民間打拐義工上官正義8月20日在社交媒體發佈消息稱，經過半年臥底調查，掌握到河北省涿州市盧家場村存在一處由代孕機構改造廠房而成的地下手術實驗室，長期勾結三甲醫院退休醫生及麻醉師，大規模從事非法取卵、胚胎培育與移植手術。



該機構自稱「北方最大手術室」，每月手術量高達約150台。上官正義舉報後，執法人員尚未到達，窩點內人員已全部逃跑，他公開質疑「誰在通風報信」。



據上官正義微博貼文，該地下實驗室位於涿州市盧家場村，由一處三層廠房改造而成，功能分區明確。（微博＠上官正義）

義工稱，並非每一個取卵女孩都會被注射麻藥。那些沒有注射麻藥的女孩，取卵時的慘叫聲在村頭田地都能清晰聽到。（微博）

三樓則是核心手術區，包括手術室、胚胎培育實驗室和醫藥存放處，所有窗戶從外部全部遮擋。（微博＠上官正義）

三層廠房化身「地下手術工廠」 月做150場手術

據上官正義微博貼文，該地下實驗室位於涿州市盧家場村，由一處三層廠房改造而成，功能分區明確。一樓為廚房、餐廳及接待區；二樓設有13間病房，專門用於取卵和移植後的女性短暫休息恢復；三樓則是核心手術區，包括手術室、胚胎培育實驗室和醫藥存放處，所有窗戶從外部全部遮擋。

據上官正義微博貼文，該地下實驗室位於涿州市盧家場村，由一處三層廠房改造而成，功能分區明確。（微博＠上官正義）

每天早上9點手術準時開始，業務繁忙時傍晚還會加開場次。司機提前在涿州市轄區內不固定的酒店、洗車場等地接應代媽（代孕媽媽）及卵妹（賣卵女），醫生及麻醉師則由專人接送，行蹤極為隱秘。

上官正義掌握的不完全數據顯示，該處地下手術室每月開展取卵、移植手術約150台，最多一天手術量高達17台。僅8月18日上午，就進行了五台手術。

三甲退休醫生「坐鎮」 護士竟是無經驗勤雜工

據悉，該團夥人員分工極為精細，買卵、代媽、客戶、醫生、生產、人員運輸，每個環節均有專人負責。

醫療團隊的核心是一位來自某三甲醫院的退休趙姓醫生，團夥內部稱之為「主任」，年薪高達上百萬元。而負責護理工作的「護士」，竟是毫無任何醫護經驗的勤雜人員頂替。

令人髮指的是，並非每一個取卵女孩都會被注射麻藥。那些沒有注射麻藥的女孩，取卵時的慘叫聲在村頭田地都能清晰聽到。

有女孩在取卵期間發生大出血，團夥竟不敢將其送往醫院搶救，只由「趙主任」就地處理，原因僅僅是怕送醫後暴露非法手術的事實。

高價卵子被「調包」 高齡客戶卵子直接被扔掉

該機構不僅從事非法代孕，還對客戶實施系統性欺詐。機構會先從賣卵女身上取出多枚卵子儲存備用。當客戶選中某名條件優越的「高價卵妹」（身高、學歷條件優越的賣卵女）並付款後，機構在抽取高價卵妹血液的瞬間，偷偷調換為此前儲存卵子的其他女性的血液樣本。

最終，客戶花高價買到的「優質卵子」其實是低價卵源，而高價卵妹則被以「指標不合格」等藉口打發。

此外，諸多高齡女性通過調理好不容易取出卵子，機構卻會將其直接扔掉，然後告知客戶「沒有取到卵」。其目的非常明確，逼迫客戶轉而通過機構高價購買卵子，從中牟取暴利。

兩次舉報均走漏風聲 義工質疑有人通水

7月15日，該處實驗室首次被舉報，老闆竟提前「聞到風聲」，迅速轉移器械及人員，成功避檢。8月5日左右，舉報處理完畢，器械及人員隨即重返原處「恢復營業」。

8月20日早上，上官正義掌握當日有3台手術，立即向涿州公安舉報。然而20分鐘後，執法人員尚未到達，手術人員便已全部逃跑。上官正義在舉報貼文中發出質問「我舉報後，當地（警方）沒到，人員逃跑了，誰在通風報信？」

8月20日早上，上官正義掌握當日有3台手術，立即向涿州公安舉報。然而20分鐘後，執法人員尚未到達，手術人員便已全部逃跑。（微博）

此外，上官正義還披露，該團夥在涿州市大沙坎村還設有另一處同類實驗室，說明其並非單點運作，而是形成了多點佈局的規模化非法網絡。

法律專家：非法代孕至少涉及七項罪名

據中國新聞社旗下新媒體賬號《國是直通車》，香港城市大學犯罪學博士、華東政法大學講師梁濤指出，非法代孕在中國《刑法》領域裏至少涉及「七宗罪」：非法經營罪、非法行醫罪、非法拘禁罪、拐賣婦女兒童罪、偽造國家機關證件罪、偽造公司企業事業單位人民團體印章罪、故意傷害罪。根據具體情節和後果，最高可對犯該罪人員處以極刑。