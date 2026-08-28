四川9歲童遭垃圾車碾頭身亡　7歲妹目擊全程崩潰　母拒賠償求追責

8月23日，四川樂山一名9歲男童小遠（化名）在小區樓下玩耍時，慘遭一輛垃圾清運車撞倒並捲入車底，頭部被車輪碾過，當場不治身亡。



男童7歲妹妹目睹事故經過，心理嚴重受創。對此，男童家屬明確拒絕賠償方案，只希望嚴肅追究相關方的責任。



四川一名9歲男童被一輛垃圾清運車撞倒並捲入車底，當場不治身亡。（縱覽新聞）

綜合《縱覽新聞》和《新京報》報道，事發於23日下午2時許，9歲的小遠與7歲的妹妹一同在樓下玩滑板車。約10分鐘後，小遠的父親接到女兒透過兒童電話手錶打來的求救電話，稱「哥哥被車撞了」。夫妻二人慌忙趕下樓，發現小遠頭部滿是鮮血，旁邊停著一輛垃圾清運車。

有家屬告訴小遠母親，涉事垃圾車當時沿道路左側行駛，司機在行車途中因駕駛室車門未關，一邊駕駛一邊關門，期間撞倒正騎滑板車的小遠並將其捲入車底。垃圾車直接從小遠頭部碾過，駛出約10米後司機才下車查看。事後司機聲稱「當時沒有看到人，亦未察覺碰到人」。

男童被撞現場，當時地面全是血跡。（縱覽新聞）

小遠母親表示，居住的小區一直實行「人車分流」，平日電單車和私家車均不會從地面經過，因此才放心讓兒女獨自下樓玩耍。此外，小區過往一直使用電動三輪車於早晚清運垃圾，物業事前從未通知會改用大型垃圾清運車。因為目睹哥哥被撞經過，女兒心理產生陰影，連日來情緒崩潰，哭喊「要找哥哥」，夫妻二人也不敢詢問她當時的具體細節。

據了解，涉事的垃圾清運車隸屬於樂山市市中區市容管理局。事發後，樂山市市中區市容管理局找到小遠父母溝通。該局工作人員稱，當地已成立聯合調查組，正配合公安機關開展調查。

對此，小遠母親強調，事發後相關部門確實多次主動接觸，並提出保險會進行賠償，但全家一致明確拒絕賠償方案，只希望嚴肅追究相關方的責任。