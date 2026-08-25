求復合被拒　湖北男割喉殺前女友還試探補刀　一審判死緩檢方抗訴

內媒《揚子晚報》報道，去年9月，湖北襄陽一名四十多歲的男子朱某虎因求復合被拒割喉殺害前女友，期間還試探鼻息再補刀。2026年7月31日，一審法院判處其死刑緩期二年執行，檢察院提起抗訴，認為一審量刑畸輕。家屬也表示並不認可一審判決所稱的「情感糾紛」，認為死緩判決過輕。



受害者生前相片。（揚子晚報）

現場CCTV記錄下行兇全過程。（揚子晚報）

求復合被拒殺人

據報道，死者朱某群的家人介紹，朱某群雖與朱某虎交往過，但案發前早已提出分手。然而朱某虎多次騷擾受害人及其家人，案發前多次作出死亡威脅。

2025年9月15日，朱某虎與朱某群商量復合遭拒，強行衝進朱某群家中院內，持刀捅刺朱某群頸部十數刀。現場閉路電視（CCTV）記錄下全過程，家屬稱兇手第一次動手便割喉導致大出血，「其間還多次用手探鼻息，看有沒有呼吸，然後又補了幾刀，然後朝自己肚子扎了幾刀，才逃離現場。」朱某群因左側頸總動脈斷裂大出血死亡，而朱某虎對自己刺的幾刀並不致命，很快被警方拘捕。

受害者生前相片。（揚子晚報）

現場CCTV記錄下行兇全過程。（揚子晚報）

一審判死緩

2026年3月23日，該案一審在襄陽市中級人民法院公開開庭審理，7月31日作出判決。一審判決書顯示，被告人朱某虎故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。鑑於本案確因情感糾紛引發，朱某虎無犯罪前科，到案後能如實供述主要犯罪事實，當庭自願認罪，故對其判處死刑，可不立即執行。

檢方抗訴

死者家屬對於該結果並不滿意，他們認為案發前就已分手，並非感情糾紛。家屬向檢察院提交抗訴申請，檢方決定提起抗訴。檢察院依法審查後認為，該判決確有錯誤，情感糾紛的從寬理由不成立；朱某虎殺人動機卑劣，主觀惡性極大，情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果特別嚴重，即便其當庭自願認罪，也不足以對其從輕處罰，一審法院判處其死刑緩期二年執行，屬量刑畸輕。