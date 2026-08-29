滬一家3口候補車票　8歲童被分開　母無奈退票擔10%手續費引熱議

近日，上海市民唐女士打算一家三口去旅行，她通過12306提交了2成人1小孩的候補車票訂單，然而候補成功出票後，8歲孩子的座位被單獨分配至其他車廂。唐女士向12306反饋，希望平台能夠協調座位，但客服僅表示會登記向上反饋。最終唐女士退掉車票，承擔10%的手續費。有多名網民反映自己也遇到了同樣的情況。



一家三口候補車票 孩子被單獨分到其他車廂

據內媒《紅星新聞》報道，唐女士表示，她候補成功的訂單顯示，2個大人座位相連，在同一車廂，8歲孩子的座位被單獨分配至別的車廂，唐女士認為不合理，第一時間致電12306客服反饋問題，希望平台能夠協調調整座位、優化分配規則。但客服僅表示，會登機問題向上反饋，沒有針對性的調整方案。

唐女士表示，她候補成功的訂單顯示，2個大人座位相連，在同一車廂，8歲孩子的座位被單獨分配至別的車廂。（紅星新聞）

唐女士稱，「小孩買票都需要和成人綁定，既然強制綁定購票，分配座位時卻把孩子當成獨立個體，完全不顧未成年人出行安全，這是什麼邏輯？」在唐女士看來，家庭候補購票應有專屬優先級，保障孩子有成人貼身陪同。唐女士進一步提出，候補訂單若因系統分配不合理導致的退票，手續費不應由乘客承擔。「如果是48小時、24小時內候補成功，我發現沒有連座，再退票，還要付手續費。」最終，唐女士選擇退掉車票，被收取了10%的手續費。

多名網民表示自己有相同的「遭遇」

事情在網絡上傳開後，不少網民表示自己有相同的「遭遇」。有網民表示，孩子獨自一個車廂，且碰上車廂中間不想通，「要到站下車才能碰頭，所以我就拿着票站了一路。希望12306能在寒假暑假這種時間候補考慮下帶孩子的家長。」另一名網民表示，一大一小的票相隔好幾節車廂，「孩子才9歲，不停退票當天還買不成，很尷尬，並不是所有乘客都願意換座位。」

多名網民表示有相同的「遭遇」。（紅星新聞）

多名網民表示有相同的「遭遇」。（紅星新聞）

網民質疑12306平台的分配規則。（網絡圖片）

對此，《紅星新聞》發表評論稱，此現象是不少帶娃出行群體的共性痛點，從購票和退票規則上優化調整，讓細則更人性化，講更多選擇權交給消費者，是鐵路部門必須重視的現實問題，「12306該有親子連座購票細則了。」