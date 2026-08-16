上海男幫拍照奇蹟認親　台灣大伯親赴浙江尋根　失散70年首度團聚

你相信緣分嗎？一次旅遊途中隨手幫人拍了張照片，竟然牽起一段跨越海峽、失散七十多年的血脈親情。8月14日，浙江桐鄉濮院兩位71歲的老人——費海平與陳玉堂終於迎來人生第一次相見，他們是七十多年來素未謀面的堂兄弟，一位從台灣高雄跨越山海趕來，一位守候在浙江桐鄉故土。



故事還要從一個多月前說起，7月9日清晨，陳玉堂的兒子陳杰在雲南瀘沽湖邊等日出，一位遊客走上前請他幫忙拍張照片，拍完照，兩人順勢聊起來，還加了微信傳照片。

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「對我們兩個人來講，原本是很平常的一天。」陳杰說。閒聊中，他們留了微信，當看到對方微信名「費海平」時，陳杰當下就有種隱隱的預感：「祖籍濮院，定居高雄，姓費。三個條件同時符合，或許他與我們在台灣的親戚有些關聯。」

陳杰連忙發消息詢問在浙江嘉興的父親，當從父親口中得知，台灣失聯親戚名叫費雲峰，他立馬發微信問費海平：「您父親是不是叫費雲峰？」不久，對方回覆：「我的父親就是費雲峰，沒錯。」那一刻，海峽兩岸的費家血脈在瀘沽湖畔重新連接。

陳杰後來感慨： 如果沒有這次麗江出差，如果沒有早起看日出，如果這位遊客沒有選中自己幫忙拍照，如果拍完照二人就此別過， 只要任意一環發生改變，這場重逢就不會發生。

費海平回憶三十多年前兩岸剛開放探親的情景：

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一封家書，半生牽掛

陳杰的爺爺陳阿林和費海平的父親費雲峰本是親兄弟，老家就在浙江桐鄉濮院，父母早早離世，陳阿林幼時被陳家收養就此改姓，費雲峰寄居親戚家中，1949年遠赴台灣定居高雄。

上世紀80年代末，費雲峰作為第一批回到大陸尋親的台灣同胞，找到了自己的親弟弟陳阿林，還帶回了一張台灣的全家福，上面仔仔細細標註著每一個家人，這張照片，陳玉堂一直珍藏到現在。兩家人靠著書信往來，隔著海峽互道平安，陳阿林不識字，信就由長子陳玉堂代寫，信裏全是尋常牽掛，勸弟弟少抽煙、少喝酒，注意身體，還託人寄去一些錢，囑咐「有急需的時候用」，鼓勵晚輩好好生活踏實做人。

一封封泛黃的信紙，在通訊並不便利的年代，成為連接兩岸親情的唯一紐帶。

後來費雲峰身體每況愈下，住進療養院，電話無人應答，信件杳無音信。聽聞大伯離世，陳家以為這份親情就此中斷，身在台灣的費海平，也只靠著父親留下的書信老照片模糊知道大陸還有親人，尋親的線索就此斷掉。

誰也未曾料到，命運的齒輪從未停下， 瀘沽湖畔一次偶然相遇讓失散七十多年的家族再度相逢，費海平感慨，或許是父輩在天上的安排。

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回家，回到根所在的地方

8月14日，一家人終於團聚。沒有隆重儀式，大家圍坐一桌，翻看泛黃家書訴說家常，他們走到祖輩生活過的濮院費家場，雖然舊屋早已不在，但根始終留在這裏。費海平說，他一直想來看看父親出生長大的地方。費海平帶來了台灣的高山茶與鳳梨酥，陳家則備好杭白菊、姑嫂餅與蠶絲被。兩代人的相逢也牽起下一代的約定，費海平說，往後還要帶著孫輩回到濮院，讓後輩彼此相識。

七十多年的離散被一次偶然的快門温柔撫平，海峽兩岸，血脈同源，此岸彼岸，我們終究是一家人。