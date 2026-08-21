亞航馬來西亞飛上海航班有婦人座位大便　乘客忍惡臭40分鐘怒投訴

近日，亞洲航空一班由馬來西亞飛往上海的航班，一名女旅客疑因身體不適，竟直接在座位上大便，導致惡臭充斥整個機艙，不少旅客被迫在强烈異味中忍受近40分鐘。面對周遭旅客投訴，該女子還不悅表示「誰沒有生病的時候」。



一名女旅客疑因身體不適，竟直接在座位上大便。（極目新聞）

有受影響旅客在網上發文吐槽。（互聯網圖片）

綜合《極目新聞》、《揚子晚報》、《瀟湘晨報》報道，涉事航班為亞航AK1516，於8月18日晚上10時30分由馬來西亞哥打京那巴魯起飛，並於次日凌晨約3時抵達上海浦東機場。據同機旅客透露，事發時距離降落僅剩約40分鐘，一名女旅客竟然在機艙內大便。

坐在涉事女子隔壁過道的旅客卓先生回憶，該女子年約40多歲穿着穿裙子，身旁坐着兩名男孩，突如其來的異味讓大家異常難受，不少人以為是男孩嘔吐或失禁，惟隨着臭味愈發濃烈，女子才承認是自己排泄在座位上。面對現場旅客的怒火，她辯稱自己身體不舒服，更反問「誰沒有生病的時候」。

涉事航班於8月18日晚上10時30分由馬來西亞哥打京那巴魯起飛，並於次日凌晨約3時抵達上海浦東機場。（極目新聞）

然而，不少旅客對此解釋極為不解，卓先生及另一位旅客李先生均指出，當時飛機上的衛生間並未關閉，且該女子座位距離後方衛生間不超過5米，完全無法理解她為何不去廁所，而是選擇直接在座位上解決。

有旅客表示，曾看到該女子曾拎着一個膠袋慌忙跑向衛生間，隨即一股異味散發出來。之後有旅客更震驚發現過道地毯有屎，空姐隨即進行處理，試圖擦拭及撿走明顯的排泄物，還大量噴灑空氣清新劑與香水。然而，由於飛機準備降落關閉空調系統，異味完全無法散去，反而愈發濃烈，一些熟睡旅客甚至被熏醒。

不少受影響旅客被迫在極度惡臭中度過降落前的40分鐘，直到飛機一降落滑行，便迫不及待堵在過道，快速逃離機艙。

對於這次事件，有旅客表示無奈與氣憤，指航司並無給予任何補償或回應。亦有旅客認為機組人員已盡力處理，屬旅客個人素質問題。針對這類極不文明的旅客會否被列入黑名單，有資深民航機長表示，每個航空公司的處理方式不一樣，需視乎航司具體規定而定。