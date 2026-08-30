孝女救癌母意外發現自己非親生　含淚幫尋親生子：望媽媽不留遺憾

近日，北京29歲的魏女士為救母親而進行骨髓配型，卻在檢測中意外發現自己並非親生。



她含淚翻看媽媽親手記錄的寶寶日記，那一頁頁字跡裏，記錄着她從出生至今的每一個成長瞬間。

媽媽不相信，從小帶到大，養了29年，怎麼可能不是親生的？

魏女士回憶，第一次去醫院時，她便抱着「請醫院幫忙查查」的念頭，但院方表示當日剖腹產只有媽媽一人，不可能出現抱錯的情況。對配型結果也不予認可，於是她做了親子鑑定，結論排除現在的父母為她的生物學雙親。

魏女士做了親子鑑定，結論排除現在的父母為她的生物學雙親。（《法治進行時》視頻擷圖）

北京魏女士為救母親而進行骨髓配型，卻在檢測中意外發現自己並非親生：

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結果出來後，父親沉默後開始勸我別有太大壓力，如果是抱錯，我才是最大的受害者。

這句話讓她更加心疼不已。

如今，魏女士最大的心願，是找到媽媽的親生孩子，她不想讓母親留下永遠的遺憾。