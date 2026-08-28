19歲赴美留學生返港覓生母　養父母早備身世相冊撐子尋根

現年19歲、正在美國就讀大學的青年鄭榆，趁今年7月暑假返港，希望尋回親生母親。雖然他已從社署領養紀錄及政府各部門資料確定部分生母背景，惟至今仍未順利相認。鄭榆指尋母並非抱怨，而是希望親口告訴生母，自己「已經長大成人，很幸福得到養父母，被無微不至地撫養直到今天。」



現年19歲、正在美國就讀大學的青年鄭榆，趁今年7月暑假返港，希望尋回親生母親。（Look4mama提供）

養父母栽培入國際學校、赴美升學 曾製作相冊介紹身世

鄭榆2007年在港出生，出生後不久即獲社會福利署安排，由一對虔誠的本地基督教徒夫婦收養。養父母視他為上天賜予的寶貴禮物，多年來痛愛有加、無微不至。從幼兒園到中學，養父母不僅供書教學，更安排他入讀本地國際學校，並於去年順利將他送往美國升讀大學。

早在鄭榆6歲生日時，養父母已精心製作了一本詳述其「身世」的相冊送給他。當時年幼的鄭榆雖然尚未完全明白當中深意，但一直珍藏至今。去年滿18歲時，鄭榆因忙於應付大學入學考試而未能抽身，直至今年暑假返港，才在養父母的支持下正式展開尋親行動。養父母更將保存了19年、生母當年留給鄭榆的信件、卡片及紀念品交還給他，全情支持養子尋找生母。

現年19歲、正在美國就讀大學的青年鄭榆，趁今年7月暑假返港，希望尋回親生母親。圖為鄭榆嬰兒時照片。（Look4mama提供）

返港後，鄭榆先後向社署查詢領養紀錄，並求助於尋親組織「Look4mama」創辦人Winnie以及香港紅十字會。在多方協助下，他前往入境處、生死註冊處等部門搜查資料。

現已知生母相關資料如下：



生母姓名： 鄭X彤



學歷背景： 曾就讀九龍塘中學



住址： 1993年曾住黃大仙；2007年曾住新蒲崗一私人住宅大廈（經實地調查，現已搬離）。



在鄭榆尋親的過程中，曾出現一段插曲。當鄭榆在網上搜尋資料時，發現「Look4mama」網站上記載了一宗尋找2007年出生男嬰的舊個案，出生日期與自己僅相差一天。鄭榆一度以為該名尋子的鍾女士就是自己的親生母親，隨即聯絡創辦人Winnie。

Winnie隨即安排鄭榆與鍾女士做DNA鑑定，可惜結果顯示兩人並無血緣關係。其後，Winnie轉介鄭榆至香港紅十字會並獲得接納幫忙；然而，鍾女士的尋子申請卻遭到拒絕。根據現行法例及社署機制，生母當年若簽署了「放棄撫養權聲明」（棄養書），日後便無權過問骨肉下落，社署亦無法提供任何領養家庭的資料。

鍾女士已尋找了兒子8年，至今仍未有音訊無果，圖為其兒子Wilson 邱志軒嬰兒時照片。（Look4mama提供）

鍾女士尋子8年 當年貧困選擇棄養 盼見一面知安好

鍾女士已尋找了兒子8年，至今仍未有音訊無果。2007年2月19日，鍾女士與邱姓丈夫在大埔東昌街租住閣樓，因家庭經濟陷入極度困境，兒子在沙田威爾斯親王醫院出生僅兩天後，被迫交予社署寄養。至同年5月兒子約三個月大時，鍾女士被迫簽署放棄撫養權文件，才獲准見兒子最後一面，其後男嬰經大埔綜合家庭服務中心社工歐陽姑娘安排被領養，並取名Wilson 邱志軒。

如今兒子已年滿19歲，鍾女士表示自己絕無任何奢求，只希望知道兒子多年來是否安好，若能見上一面已心滿意足。

「Look4mama」呼籲市民若有上述兩宗個案的任何線索，可透過以下方式聯絡：

WhatsApp： 9332 0424



電郵： look4mama@gmail.com



網址： www.look4mama.com

