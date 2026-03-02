失散25年　29歲加國華裔跨洋尋親喊出：爸爸我愛你　父子相擁而泣

2001年，年僅4歲的張雲鵬在瀋陽與親人失散，隨後改名在福利院長大，9歲被一對加拿大夫婦領養遠走異國。如今，29歲的他跨越半個地球回到家鄉。3月2日，張雲鵬回到家鄉吉林通化市輝南縣，當他用略顯生澀的中文喊出「爸爸，我愛你」時，這場橫跨25年、超過7000公里的尋親路終於圓滿。



《極目新聞》報道，2001年，年僅4歲的張雲鵬在瀋陽與親人失散，後被瀋陽市福利院收留，取名「沈華柏」。2006年，9歲的他被一對加拿大夫婦收養遠赴異國生活，後因養父母離婚，在寄養家庭中長大。2025年底，他在海外志願者的幫助下尋回親生父母。2月27日，29歲的他從加拿大回到中國，與失散多年的親人團聚。

3月1日，張雲鵬和同伴乘坐高鐵從北京抵達吉林通化，「寶貝回家」創始人張寶艷到高鐵站迎接。（極目新聞）

2月27日，張雲鵬從加拿大回到中國。（極目新聞）

3月1日，張雲鵬和同伴乘坐高鐵從北京抵達吉林通化，「寶貝回家」創始人張寶艷到高鐵站迎接。

3月2日上午11時45分，張雲鵬抵達家鄉吉林通化市輝南縣，父親張久成和家人早已等候在此。走進小區，張雲鵬有點緊張，當被問及感受時，他紅著眼睛用英文說「依舊緊張」。

張家樓下早已掛好「歡迎寶貝張雲鵬回家！」的橫幅。見到張雲鵬時，張久成立即撲上去抱著兒子嚎啕大哭，「二十多年了，我終於見到了」，還有家人為張雲鵬換上新的白色羽絨服。

父子倆相擁而泣。（極目新聞）

父子倆相擁而泣。（極目新聞）

回家後，張久成端起一碗熱騰騰的餃子，一口一口親自餵給兒子。不說話時，張久成會一直盯着兒子，反覆手摩挲著兒子的手。張雲鵬的姑姑見到侄子後激動到幾近暈厥。

因常年在國外生活，張雲鵬幾乎不會說中文，但在志願者的幫助下，學會用中文喊「爸爸，我愛你」。張久成聽到後頻頻拭淚，和兒子相擁，更表示待安頓好後，他要帶兒子買新衣服、品嘗家鄉美食。