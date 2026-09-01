深圳木板路腐爛失修路人跌傷　官方接投訴翌日火速拆除整改獲激讚

近日，有市民發帖反映，深圳龍崗區深圳東站附近一處木板路因失修、雨天濕滑導致其摔傷。問題反映後，相關人員迅速到場處置，目前涉事木板已拆除整改，市民為處理效率點讚。



雨天木板濕滑失修 市民騎車途經不慎摔傷

據該市民反映，8月25日上午，她騎行電動車途經深圳東站東北側鐵東路一處木板路面。受前一晚持續降雨影響，木板路面濕滑，道路兩側還停放了不少電動自行車。

深圳東站附近一木板路兩側停放大量電動自行車，部分木板老化開裂，路面高低不平。（深圳晚報）

她騎車避讓停放車輛時，未留意腳下木板已經塌陷，隨即連人帶車摔倒。事發後，其左側手臂擦傷紅腫，肩頸、背部疼痛，右手拇指腫痛，已影響正常抓握。

有些木板已經爛了，有些翹起來，釘子也露在外面。

該市民表示，附近居民此前也曾有人在這裏摔倒。

檢查完自身傷勢無大礙後，她隨即通過12345熱線反映相關問題。兩個多小時後，便接到工作人員電話核實情況。從受訪者提供的現場影片和圖片來看，8月26日上午，身着黃色反光工作服的工作人員已在涉事區域拉起警戒線，對破損木板進行拆除和清理。現場可見多塊木板已經被撬起，部分板材存在斷裂、腐朽和明顯缺口。該女士表示，工作人員告知後續還將重新處理路面。

工作人員正在拆除破損木板，可見地面仍有積水。（深圳晚報）

對於相關部門處理速度，該女士表示，問題很快得到處理，「深圳效率值得點讚」。

涉事木板已拆除 後續將重鋪路面

8月27日中午，記者來到布吉深圳東站東北（鐵東路）附近核實情況。當天天空仍飄着雨，現場見到原先鋪設木板的位置已經全部拆除，只剩裸露地面，地面低窪處還有少量積水，施工區域外圍已拉起警戒線。

涉事區域木板拆除後，現場仍有積水並設置警戒線。（深圳晚報）

記者觀察到，涉事的防腐木棧道緊鄰深圳東站，靠近布吉河及鐵東路，周邊停放着大量電動自行車。現場不時有市民推車、騎車經過，也有乘客拖着行李前往車站。

一名途經市民黃女士告訴記者，此前這裏確實鋪設有木板，「應該就是這兩天拆掉的」。另一名騎電動自行車的市民李先生表示，該區域平時停放電動自行車較多，不少人會騎行到此停放後再步行去深圳東站換乘地鐵或火車。

針對木板路破損原因及後續修復安排，布吉街道辦工作人員回覆稱，已關注到市民受傷情況，如有就醫需求，可儘快前往醫院治療，隨時與街道方面聯繫。同時，街道將盡快安排相關管理單位對現場情況進行核實處理，保障市民通行安全。

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