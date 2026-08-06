深圳濱海大道巨坑致全城癱瘓　市民苦等5小時　填海風險再受關注

8月4日，深圳濱海大道西行方向沙河立交附近發現一處地面沉降，道路中間出現一個足足有兩個車道寬的巨大黑洞，事故未造成人員傷亡和財產損失。不過，許多市民在網絡投訴事故導致的道路擁堵，「晚上7點下班快12點才到家。」沉降發生後，直至昨日（8月5日）中午12時30分左右，濱海大道西行輔道深灣五路至沙河東立交段才解封，輔道恢覆通車，惟主道仍處於封閉搶修狀態。



目前，深圳有關部門尚未公布此次沉降的具體原因，搶修進展及主道預計恢復通行時間也未公開。有專家指，解決事件不能僅靠回填路面，應查明地下原因及排查周邊隱患；亦有可能暴露的是填海、地質、網絡結構等多方面短板。



深圳濱海大道發生道路塌陷，現場出現一個足足有約兩個車道寬的巨大坑洞。（南方都市報）

濱海大道是往返福田區與南山區、寶安區的交通大動脈，事故導致當天「大塞車」。社交平台上，有網民反饋稱，當天開車非常堵，「感覺整個城市都在塞車」。還有人稱，「福田下班回蛇口，22公里的路開了快5個小時，7點下班快12點才到家。」亦有人呻「濱海大道的大坑真的可以讓整個城市的交通陷入癱瘓。」

據《南方都市報》報道，8月5日上午濱海大道西行主道車流從僑城東路出口附近開始分流，5條車道車輛全部轉向輔道及僑城東路。然而，受交通管制影響，深南大道、白石路、僑香路及北環大道西行相關路段均出現長距離緩行。

直至5日中午12時30分許，原先臨時管控的濱海大道西行輔道深灣五路至沙河東立交段解封，輔道恢復通車。但由於通行能力有限，交通壓力並未完全緩解，主道則持續封閉搶修。針對交通疏導，深圳市交管部門表示，已在遠端及中端實施梯次分流，優化信號燈配時並增援警力。

不過有車主表示，並不知道道路管制分流的原因，不少人以為只是常規車流大，所以在羅湖、福田等中遠端位置仍行駛上與濱海大道相連的濱河大道，抵達管制路段後只能被迫臨時改道。

深圳未提醒市民，導致許多人在中遠端就上了與濱海大道相連的濱河大道。

兩年內兩度險情 填海地基與地下施工引關注

值得注意的是，這已是濱海大道不到兩年內發生的第二次險情。2024年10月12日，濱海大道深圳灣海韻公園附近亦曾發生約50平方米、深約2米的地面塌陷。當時深圳鐵路通報指，事故區域地處填海區，屬「上軟下硬」含砂地層，係穗莞深城際施工過程中因地質隱患啟動加固處置時引發。

此次沉降發生後，填海地基是否為誘因再度引發熱議。深圳市人大代表陳雄英接受《南方都市報》採訪時指出，紅樹灣一帶屬於填海軟土地層，地層特性與地下工程擾動疊加，與濱海大道頻發沉降存在關聯。

目前深圳濱海大道的巨坑仍在搶修。（南方都市報）

目前深圳濱海大道的巨坑仍在搶修。（南方都市報）

四川省地質局教授級高級工程師範曉則表示，填海造地區域地基較軟且含水量高，但填海因素不能直接與沉降劃上等號。除了地基本身，地下管道破裂沖刷土體、交叉施工擾動、甚至沿海海水滲透腐蝕等，均是可能原因。

對於一處沉降引發多條幹道癱瘓，陳雄英認為，這暴露出深圳路網的結構性短板。濱海與濱河大道無縫相連，是東西向快速通勤的首選，但平行分流道路有限。她建議完善分流路網、打通片區支路，並及時公開搶修與事故資訊。

範曉強調，地面沉降處置不能僅停留在路面回填，必須查明地下根本原因，並對周邊地下工程開展調查與監測，防止產生連鎖安全隱患。他建議在重要交通路段設置固定監測儀器，持續關注地基與地面變形情況，以預防同類事故發生。

深圳濱海大道大坑仍在搶修（南方都市報）