開學｜深圳校服款式全市統一　超市文具店均有售　網民籲全國推廣

深圳打破傳統校服壟斷與採購弊端，推行市場化競爭與市級統一款式。深圳中小學校服款式統一，且毋須經學校訂購，家長、學生可在市內商場、超市自行購買，升學、轉學後更毋須重買，解決傳統校服「貴、慢、質量差」的問題，不少網民大讚，甚至呼籲全國推廣。



深圳市中小學校服銷售網點覆蓋學校周邊文具店、社區商鋪、超市和線上平台。（微博@深圳陶玥）

深圳市統一校服按季節分為夏季、秋季和冬季。據深圳市教育局微信公眾號，深圳市中小學校服供應企業約有150間，校服銷售網點覆蓋學校周邊文具店、社區商鋪、超市和線上平台，甚至可以經外賣App購買直送到家。

家長、學生可在市內商場、超市自行購買深圳市統一校服。（微博@科技小六）

《九派新聞》報道，深圳市一間服裝品牌門店工作人員表示，該品牌做深圳校服已有20餘年，校服分為三個系列，款式與標準相同，價格不等，不同工廠使用的面料與執行標準也有差別。

深圳市一連鎖超市線下門店工作人員稱，全市所有門店均在銷售深圳市統一校服，顧客可在官方App與小程序下單，線上線下價格相同，支持送貨到家。

超市官方小程序顯示，深圳市統一校服按季節及中小學有所區分，小學一套夏季運動服不超過140元，一件秋季運動上衣售價75元，一套冬季運動服售價208元。中學一套夏季運動服售價不超過170元，一件秋季運動上衣售價85元，一套冬季校服售價248元。

深圳市中小學校服銷售網點覆蓋學校周邊文具店、社區商鋪、超市和線上平台。（微博）

家長、學生可在市內商場、超市自行購買深圳市統一校服。（小紅書）

2003年，深圳印發《深圳市中小學校學生統一著裝管理辦法》，著力推動小學、中學學生統一著裝。款式相對穩定後，深圳市不少中小學生升學、轉學後，毋須重新購買校服。2018年，深圳市教育局停止校服統一招標，取消校服指導價，全面推行市場化改革。

對比內地其他省市，深圳市統一校服徹底解決「學校統一集體採購慢、價格昂貴、質量參差不齊、單獨添置困難」等長期困擾家長的難題，不少網民紛紛留言讚賞，甚至呼籲該模式應向全國推廣，惠及更多家庭。