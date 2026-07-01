機械人也要考試？中國首個機械人學校杭州開學　30台機械人報到

6月29日，中國第一所機械人學校「杭州機械人學校」正式開學，30台形態各異的機械人作為首批「學生」報到入學。這批來自工業、服務、安保、文娛等不同領域的機械人，將接受系統化「職業技能」培訓，考取「技能證書」，最終走向工作崗位。



6月29日，中國第一所機械人學校「杭州機械人學校」正式開學，30台形態各異的機械人作為首批「學生」報到入學。（杭州機械人學校）

6月29日，中國第一所機械人學校「杭州機械人學校」正式開學，30台形態各異的機械人作為首批「學生」報到入學。（人民網）

浙大教授：好的機械人產品關鍵在於適配場景的「大腦」

《央視網》報道，「杭州機械人學校」由浙江大學機械人研究院牽頭，浙江省質量科學研究院、杭州城西科創大走廊共同推進建設，是國內首個系統性對機械人本體進行「職業技能」培養與認證的綜合性、高能級產業賦能平台。

6月29日，中國第一所機械人學校「杭州機械人學校」正式開學，30台形態各異的機械人作為首批「學生」報到入學。（央視網）

浙江大學機械人研究院院長朱世強表示，「很多企業造得出不錯的本體，但並不意味著能開發出好的產品，關鍵在於沒有能力開發適配場景的大腦。」

報道指出，當前，部份企業生產的機械人僅有基礎運動能力，缺乏應對複雜真實場景的決策能力、適配特定崗位的專業技能和可被驗證的安全倫理底線，難以真正大規模進入生活。

「杭州機械人學校」借鑑了人類職業教育體系，全方位鍛煉機械人綜合素養。（人民網）

創辦「機械人學校」的底氣？ 研究團隊研發「無際大腦」

朱世強介紹，研究團隊基於「VL²A」架構研發了「無際大腦」，在視覺、語言、動作之上，首次加入邏輯推理層，構建起「感知—交互—理解—認識—推理—指令—執行」的完整認知行為閉環。

浙江大學機械人研究院院長朱世強介紹，研究團隊基於「VL²A」架構研發了「無際大腦」。（央視網）

基於研究，團隊已形成「無際狗腦」和「無際人腦」兩大技術體系。首批入學的導覽機械人「小際」裝上「無際人腦」後，半個月內便具備了導覽講解、迎賓互動、設備操控、多語言交流、開放式問答等能力。據悉，「小際」後續不僅會參與到中國歷代繪畫大系典藏館的講解工作，也將服務於具身智能未來島的日常運營工作。

「杭州機械人學校」借鑑了人類職業教育體系，全方位鍛煉機械人綜合素養。（央視網）

機械人在學校如何接受教育？

據介紹，「杭州機械人學校」借鑑了人類職業教育體系，為每一位機械人設計了成長學習路徑，從倫理安全、感知能力、運動性能、美學張力到場景實操，全方位鍛煉機械人綜合素養。目前，學校內設技校、衛校、藝校、體校四大專業，機械人完成學業後，由校方與浙江省質量科學研究院聯合進行智能評級測定，通過考核者頒發證書，最終實現「一機一碼」持證上崗。

「杭州機械人學校」借鑑了人類職業教育體系，全方位鍛煉機械人綜合素養。（央視網）

「杭州機械人學校」借鑑了人類職業教育體系，全方位鍛煉機械人綜合素養。（人民網）

朱世強表示，「從這裏畢業的機械人，不僅完成了一次技能培訓，更重要的是獲得了一套可持續學習的能力基因，後續它們在真實場景中可以繼續學習，不斷迭代。」