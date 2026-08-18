董明珠跨界辦技工學校親任校長　首屆招生300人承諾畢業直通格力

有「鐵娘子」之稱的格力電器董事長董明珠，將創辦一間技工學校。據「格力文化」微信公眾號消息，由格力電器創辦的珠海市格力技工學校近日正式開啟首屆招生，72歲的董明珠親自出任校長，學校開設9大熱門專業，實行「入校即入企、畢業即適崗」的辦學模式。



格力技工學校坐落於廣東省珠海市香洲區。（格力文化）

董明珠。（新華社）

據「格力文化」微信公眾號消息，近日，經珠海市人力資源和社會保障局批准，由格力電器創辦的珠海市格力技工學校正式獲得招生資格，將於今年秋季正式啟動首屆招生。

學校首批開設九大專業，包括製冷設備運用與維修、模具製造、智能裝備運行與維護、機電一體化技術、電氣自動化設備安裝與維修、機電產品檢測技術應用、物聯網應用技術、多媒體製作、計算機應用與維修等。學生入學即可對接格力企業資源，畢業後優先進入格力電器及其產業鏈企業實習與就業。

格力技工學校佔地面積約19.1萬平方米，建築面積約12.4萬平方米。（格力文化）

校址位於珠海市香洲區，佔地約19.1萬平方米，建築面積約12.4萬平方米，各項教學實訓及生活配套設施已全面就緒。師資力量上，學校組建了由「格力電器資深工程師、高級技師+學校專業教師」構成的一體化教學團隊，全面推廣工學一體化培養模式。

另據《藍鯨新聞》報道，招生簡章顯示，該校首屆計劃招收300名學生，學費9000元至15000元（人民幣）/學年不等。校方另設有國家獎學金、助學金等政策以扶持優秀學子。

格力技工學校招生簡章。（每日經濟新聞）

專業設置方面，學校首批開設九大專業。（格力文化）

專業設置方面，學校首批開設九大專業。（格力文化）

董明珠自2012年開始執掌格力電器，憑藉鐵腕治理成功將公司打造成中國最大的空調企業，並躋身《財富》世界500強。去年她成功連任，在格力開啟第五個三年任期。