有片｜貴州學校｢世界無煙日｣收繳香煙公開焚燒　網民批：操作迷幻

近日，貴州新東方烹飪技師學院多名學生在社交平台發帖稱，該校為配合5月31日的「世界無煙日」，舉行了校園禁煙活動，將學生的香煙收繳後在操場集中焚燒，此舉引發爭議。



《大風新聞》報道，據網民發布的影片顯示，該校舉行「無煙校園 健康同行 貴州新東方校園文明建設之校園禁煙活動」，幾名學生在操場上架起數口大鍋，堆滿香煙，隨後將其點燃焚燒。

該校一學生表示，這樣集中焚燒香煙，讓不抽煙的人也被迫吸了二手煙，「操場上煙霧繚繞，像一個『聚眾吸煙』現場，根本不考慮其他學生的感受。」

該校舉行「無煙校園 健康同行 貴州新東方校園文明建設之校園禁煙活動」。（抖音）

幾名學生在操場上架起數口大鍋，堆滿香煙，隨後將其點燃焚燒。（抖音）

6月1日，貴州新東方烹飪技師學院校辦工作人員稱不清楚此事。次日，貴州省人社廳表示，經核查，該校確實存在收繳學生香煙在操場集中焚燒的行為，相關部門已介入，具體情況目前還在調查中。

學校當場焚燒香煙的行為令眾多網民感到不解，「某些人一拍腦門子想出來的奇葩活動」「這種操作太迷幻了」「支持戒煙宣傳沒問題，但這種做法未免太過分了吧」「我以為是梗，還真有這樣做的」。