河北婦遭當街暴打兼扯走底褲　女施暴者被捕　網傳疑捉小三｜有片

8月29日，在河北保定高陽縣正信樓門口，一名女子在鬧市區當眾毆打另一名女子，更在眾目睽睽下強行將其長褲扯下，過程被民眾拍下並在網上瘋傳。附近特警接報後迅速到場制服施暴者，被打女子送院。當地警方證實案件正在調查中。



施暴者其後騰出一隻手用力拉扯對方底褲，當眾將其扯下，令受害人私隱部位暴露。（影片截圖）

施暴者其後騰出一隻手用力拉扯對方底褲，當眾將其扯下，令受害人私隱部位暴露。（影片截圖）

警方接報後迅速到場，即時分開兩人並控制施暴女子，同時聯絡醫護人員將被打女子送院。（影片截圖）

涉事女鬧市施暴 遭特警當場制服

綜合《大河報》、《東方今報》，事發於8月29日中午，地點為高陽縣核心鬧市區正信樓商場門口，當時人流密集。目擊者張先生表示，一名女子突然當眾對另一名女子施襲，連續揮拳擊打對方頭部及面部，受害人倒地後仍遭壓制毆打。

施暴者其後更做出極具侮辱性的舉動，騰出一隻手用力拉扯對方底褲，當眾將其扯下，令受害人私隱部位暴露。

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由於事發地段附近設有特警執勤點，警方接報後迅速到場，即時分開兩人並控制施暴女子，同時聯絡醫護人員將被打女子送院。現場片段其後在社交平台廣泛傳播，引發大量網民關注與討論。

事件起因引發廣泛猜測。據影片中兩人的對話，兩人疑因情感糾紛起衝突，網上亦流傳「原配當街抓小三」的說法，「小三」的帽子被扣到被打女子頭上。

警方接報後迅速到場，即時分開兩人並控制施暴女子，同時聯絡醫護人員將被打女子送院。（影片截圖）

官方回應：正調查打人者 已下架涉事影片

9月1日，高陽縣公安局政工科回應稱，事件目前正在調查中。高陽縣人民政府則表示，已開展相關處置工作，包括下架網上流傳的涉事影片，並對傳播影片的人員進行處理。

律師：行為涉侮辱罪 傳播影片亦屬違法

內地律師趙良善及周兆成指出，施暴者當眾毆打他人並強行脫褲，已超出普通打架鬥毆範疇。根據《治安管理處罰法》，施暴者可被處以行政拘留及罰款；若情節嚴重，更涉嫌觸犯《刑法》中的侮辱罪，受害人可依法提起刑事自訴，並要求賠禮道歉及精神損失賠償。

律師同時提醒，未經打碼轉發相關影片同樣構成民事侵權，情節嚴重者可涉尋釁滋事罪；網絡平台應及時下架及限流相關內容，防止對受害人造成二次傷害。