湖南男當街對女子施暴 69歲翁勇戰歹徒 幾乎成個鼻遭咬甩吞落肚
撰文：羊城晚報
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近日，據央視新聞，中央政法委發布2026年第二季度見義勇為勇士榜，在與歹徒搏鬥中鼻子被咬掉的湖南大爺曾凡林獲評見義勇為勇士。今年4月，湖南郴州曾家村，一男子突然闖進村子無端滋事行兇，並當眾對一名女子施暴，死死掐住了她的脖頸。69歲的曾凡林見狀，立即衝上去阻止。
搏鬥中，歹徒轉頭狠狠撕咬曾凡林的鼻子，硬生生撕下一塊皮肉。劇痛之下，曾凡林始終沒有鬆手，死死按住疑犯，一直堅持到民警到來。其他村民也上前幫忙，大家將男子按倒在地。男子不斷掙扎，突然轉頭咬掉了老人的鼻子並吞入肚中。被掐脖女子停留約1分鐘後，自行離去。大家將男子雙腳捆綁，成功制服。不久後民警趕來，將男子依法控制並帶離。
69歲的曾凡林見歹徒對女子施暴，立即衝上去阻止：
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「起初沒感覺到，後來別人說，你鼻子不見了。」4月27日，曾凡林告訴記者，他聽到這話摸了一下鼻子，才發現幾乎整個鼻子都不見了。隨後疼痛加劇血流不止，「到醫院時，疼得快沒有意識了。」
經檢查，曾凡林的鼻頭、鼻翼大部分軟組織缺損，傷情複雜、修復難度大。郴州市第一人民醫院為他制定了詳細的治療方案，目前已完成第二期手術，完整康復周期需要半年時間。致敬平凡英雄，願早日康復！
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