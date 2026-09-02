河南漢體驗瀑降溺水窒息　現應激反應住精神科索賠　官方介入處理

8月15日，河南的唐先生參加戶外公司組織的瀑降活動時，被困半空溺水超2分鐘，造成全身多處損傷，更有應激反應，需入住精神科，他希望得到合理賠償。涉事公司稱已停團並願協商，屬地有關部門證實事發地為未開發區域。



唐先生參加瀑降時，被困半空溺水超過2分鐘。（影片截圖）

唐先生反映，8月15日在南陽南召羊角潭參加戶外公司組織的瀑降活動，意外被困半空溺水超過2分鐘、多次窒息，「兩個繩子交叉在一起，我上也上不去，下也下不來」。

唐先生稱，自己是第一位落水，他事前覺察水流過大，「我站都站不穩」，卻被教練告知可以下水；他有做好戴頭盔等防護措施，結果落水瞬間直接被打飛，「我身體就不受控制，一直在轉。我在空中喘不上氣」。

唐先生參加瀑降時，被困半空溺水超過2分鐘。（影片截圖）

唐先生參加瀑降時，被困半空溺水超過2分鐘。（影片截圖）

唐先生全身多處擦傷及軟組織損傷。（影片截圖）

意外發生後，唐先生的眼鏡等隨身物品丟失，並出現應激反應，全身多處擦傷及軟組織損傷，目前入住精神科，他希望得到合理賠償。

涉事公司負責人稱，教練判定當時的水流太大，於是用導向繩下降，讓唐先生偏離瀑布，「瀑布一沖他很容易滑倒，也很容易嗆水，他確實受到驚嚇」，教練最後在3分鐘內救下唐先生。

負責人稱，該線路已暫停帶團，公司配備專業保險，願就賠償事宜與唐先生協商，「該看病看病，該請護工請護工，保留好一切相關的手續和證據」。

唐先生參加戶外公司組織的瀑降活動。（影片截圖）

當地鎮政府及文旅部門稱，羊角潭為未開發區域，相關部門已關注該事件，將跟進處理，並安排人員值班。

瀑降需運用專業的裝備在懸崖高處沿瀑布下降，是一項依賴水情判斷、繩索系統、技術能力與領隊決斷的極限運動‌。