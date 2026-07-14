廣西一景區大字標「免費」吸客細字標「購票」　網民轟：文字陷阱

近日，有網民發佈影片稱廣西北海金海灣紅樹林景區的路牌用大字寫「免費趕海」，但用細小文字隱藏「入園需購票」的標識，導致不少遊客被誤導。影片流出後引發網民熱議，有網民批「該大的不大，不該大的大了」。此外有法律人士指出「大字免費、小字購票」的視覺差異涉嫌違反《廣告法》及《消費者權益保護法》。



牌面角落極細小字標註「購票入園即可」，遠距離難以察覺。（瀟湘晨報）

牌面角落極細小字標註「購票入園即可」。（瀟湘晨報）

大字宣傳免費趕海 細字隱藏收費門檻引遊客不滿

據《瀟湘晨報》報道，廣西北海金海灣紅樹林景區沿路導向路牌以特大字體寫上「免費趕海」，搭配箭頭標註前方7公里，吸引大批外地遊客專程驅車前往。遊客靠近才發現，牌面角落有一行極細小字標註「購票入園即可」，遠距離完全難以察覺。

涉事景區事稱，路牌交由廣告公司設計製作，當初在電腦預覽時未能察覺字體差距過大，並非刻意欺瞞遊客。（小紅書截圖）

不少遊客滿心期待到達景區門口才得知，「免費趕海」僅指體驗項目不收額外費用，但進入園區必須先購買門票，紛紛感覺遭到刻意誤導。

事件曝光後，掀起大量網民熱議，不少網民指出，告示牌字體差距懸殊，相關資訊遮遮掩掩，懷疑景區利用「大小字」套路誤導不知情遊客，亦有網民列舉生活中相似的套路：樓盤廣告大字標示優惠、小字隱藏限制；商場價格牌放大整數、縮小小數；旅遊宣傳主打全包體驗，卻在角落暗藏多項收費條款等。

廣西北海金海灣紅樹林景區。（小紅書截圖）

景區：設計時未察覺字體差距過大，已更換清晰路牌

涉事景區事後回應，路牌交由廣告公司設計製作，當初在電腦預覽時未能察覺字體差距過大，並非刻意欺瞞遊客，現已緊急拆除所有爭議標示，全面更換新版清晰路牌。

對此，湖南四新律師事務所劉波律師認為，若告示牌由景區設置，「大字標示免費、小字暗藏購票要求」造成強烈視覺落差，涉嫌違反《廣告法》及《消費者權益保護法》，構成引人誤解的宣傳，侵犯消費者知情權。

廣西北海金海灣紅樹林景區。（小紅書截圖）

同類營銷陷阱屢見不鮮 央視早曝光多個典型案例

而此類「大字吸睛、小字藏規」文字套路的大量相似案例，央視早前就在多個節目及315專題曝光過，如商超食品包裝放大「特級、高營養」字樣，底部用螞蟻小字標註珍稀成份極少的添加量；平價旅行團廣告大字寫「數百元雙人三日遊」，合約底部密密麻麻小字列明強制自費景點、導遊小費、旺季價差等隱藏收費。

2026年3月，國家市場監管總局更專門下發通知，開展半年專項整治，重點打擊這類誤導性大小字廣告，要求收費、限制條款等重要資訊，字號、顏色必須與主標語清晰對等。