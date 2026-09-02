中大深圳學生嫌室友高考排名差鬧退學　校長回應：莫抱着過去較勁

9月1日是開學日，香港中文大學（深圳）校長徐揚生在開學典禮致辭時分享，曾有一名新生提出質疑，「同寢室有同學是2600名，我是260名，我怎麼可以和他住在一個房間學習呢？」甚至因為不滿宿舍分配而提出退學，徐揚生則回應：「你要看半年甚至一年後，誰學得好還不一定」，他呼籲新生，不要看不起高考成績不如自己的同學，也別再抱着過去的包袱較勁。



徐揚生的說法引發網民對「優績主義」的討論，「第260名不滿與第2600名同寢想退學」的話題衝上微博熱搜。



香港中文大學（深圳）校長、中國工程院院士徐揚生在開學典禮上禮致辭。（香港中文大學（深圳）官網）

「第260名不滿與第2600名同寢想退學」的話題衝上微博熱搜。（互聯網圖片）

據深圳衛視報道，9月1日，香港中文大學（深圳）校長、中國工程院院士徐揚生在開學典禮致辭時透露一段往事，曾有一名新生因不滿與排名相差10倍的同學同住一室而提出退學，該學生質疑：「同寢室有同學高考排名是2,600名，我是260名，我怎麼可以和他住在一個房間學習呢？」

面對這位傲慢對待同學的學子，徐揚生這樣回應：「你要看半年甚至一年後，誰學得好還不一定」，徐揚生藉此呼籲新生，不要看不起高考成績不如自己的同學，也別再抱着過去的包袱較勁。人生每一步都要靠自己去走，大家要放下過去的包袱，輕裝上陣。

香港中文大學（深圳）於2014年經國家教育部批准成立。（香港中文大學（深圳）官網）

事件隨即引發網民熱議，不少人批評該學生思想僵化，直指「書呆子言論」、「都考到同一所學校了，能有多大差距」，亦有網民感嘆「學生大多抱着優績主義，還未經過社會的毒打」。