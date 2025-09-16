全港副學位開學典禮舉行　首屆｢留學香港｣十大傑出留學生評選啟動

周日（9月14日），數百名內地副學位新生、家長及教育界人士齊聚沙田香港科學園高錕會議中心，共同參與「2025 年全港副學位（內地生）開學典禮」。活動不僅為來港求學的新生送上祝福與鼓勵，更隆重舉行了首屆「留學香港」十大傑出留學生評選啟動儀式，旨在響應特區政府將香港打造成為「國際專上教育樞紐」的宏大願景，為香港及國家發掘和培育具備國際視野與家國情懷的青年領袖。



典禮冠蓋雲集，主禮嘉賓包括港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇 SBS, BBS, JP，港區全國人大代表、前香港城市大學校董會主席、菱電發展有限公司主席 GBS,SBS,JP 胡曉明先生，全國政協委員、聯泰集團副主席及首席執行官陳亨利 SBS, JP，典禮嘉賓有香港中文大學新亞書院副院長莊太量教授 MH，以及香港教育大學校董會副主席陳浩華先生等。他們與主辦方代表、數百名新生及家長一同見證了這一重要時刻。

承港脈，敢為先：首屆「十大傑出留學生」評選啟動

本次開學典禮的焦點，是「留學香港」品牌旗下首屆「十大傑出留學生」評選活動的正式啟動。活動以「承港脈，四海同窗，敢為天下先」為主題，旨在發掘並樹立一批不僅在學術、科創、文體等領域追求卓越，更心懷家國，以香港為根，積極投身於建設繁榮香港、貢獻粵港澳大灣區、服務國家發展的傑出青年典範。

在啟動儀式上，主辦方播放了評選活動的啟動視頻，並隆重介紹了由政商學界翹楚組成的評審委員會。港區全國人大代表召集人陳勇先生、全國政協委員陳亨利先生、胡曉明先生、莊太量教授及陳浩華先生等評委會核心成員共同上台，宣布評選正式啟動，象徵著為在港留學生搭建起一個展示才華、實現抱負的戰略性平台。

響應國家戰略與特區政策 打造「留學香港」金字招牌

主辦方代表、青年港漂總會創會會長孫悅女士在致辭時表示，香港正以「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，邁向由治及興的新篇章。 特區政府在《施政報告》中明確提出要大力推廣「留學香港」品牌，吸引全球英才匯聚香江。在此背景下，「十大傑出留學生」評選應運而生，其核心目的遠不止於表彰個人成就，更在於凝聚並昇華這股龐大的青年力量，激勵萬千青年將個人理想融入時代洪流，為香港深度融入國家發展大局、建設大灣區高水平人才高地貢獻力量。

港區全國人大代表召集人陳勇先生在致辭中對新生表達了殷切期望，他鼓勵同學們珍惜在港學習的機會，努力裝備自己，未來成為貢獻香港、報效國家的棟樑之才。

典禮上，主辦方還對年度優秀招生老師及香港高等教育學生推廣大使進行了表彰，感謝他們在教育交流與人才引進方面作出的貢獻。同時，多位戰略合作夥伴代表亦上台合照，展現了社會各界對培育青年人才的共同承擔。

本次開學典禮暨評選啟動儀式，不僅為 2025 級副學位新生開啟了在港求學的精彩序幕，更標誌著香港在匯聚與培養全球青年英才、鞏固國際專上教育樞紐地位的道路上，邁出了堅實而重要的一步。