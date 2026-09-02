一件衣服拆開兩邊賣　內地女裝「分片穿搭」銷售被質疑變相加價

內地女裝市場近期興起「分片售賣」模式，多款服裝不再以完整一件出售，而是拆成左右兩片或上下部件，消費者須分別購買，再自行拼接成完整衣物。商家宣稱這種設計可以自由配色及創造個人化穿搭，但亦有消費者質疑，品牌只是借創新之名變相加價。



內媒《封面新聞》近日報道，部分電商平台已有女裝店舖推出分片服裝，打破傳統成衣銷售方式，其中一家主打少女設計師風格的網紅店舖，推出格紋、波點及淨色等13款半片針織衫，每片售價介乎105元至131元（人民幣，下同）。

其中一款熱門半片上衣售價為124元，消費者若要拼成完整衣物，最高可能須花費262元。另有品牌推出左右分片的長袖上衣，每片售價高達153元，購買完整一套的價格明顯高於一般女裝。

對於這種特殊銷售模式，涉事店舖客服向《封面新聞》稱並非單純售賣半件衣服，核心設計理念是給予消費者自由搭配的空間，顧客可隨心組合不同顏色、款式的半片服飾，打造專屬穿搭。衣物前後自帶連接鈕扣，無需自行縫製，兩片可拼成常規成衣，三片及以上還能解鎖更多小眾穿法。

報道指出，相關服裝累計銷量已突破100件，並錄得一定的回購率。有消費者先後購入逾10件不同格紋及波點款式的半片服裝，認為自由拼接的方式新穎獨特，讓自己可以參與服裝設計，亦較不容易與別人「撞衫」。也有不少買家在評論區表示，可購入不同顏色的半片衣物，再按照喜好隨時更換組合，增加穿搭的靈活性。

不過，更多消費者對此模式持保留態度，質疑所謂創新實際上是變相加價。由於部分產品的單片售價已接近一件普通成衣，若要拼成完整服裝，總價可能接近翻倍。如有網民批評「創意不能成為溢價藉口，半片衣服理應對應半片價格，現在的定價模式存在不合理」。

半件出售的衣服有十多種款式。（網上截圖）

報道指出，「分片售賣」亦不只限於女裝上衣，拆解範圍已逐步擴大至長褲、鞋及襪等產品。報道發現，有牛仔褲採取上下分拆模式，褲腰連短褲部分與褲腿分開定價，每個部件售價均為34元。分開購買合共68元，整套購買的優惠價則為60元。

另，部分平台還出現半片短袖配搭半片長袖、長短不一的拼接褲腿，以及可拆卸褲腿等非常規設計。過往服裝電商主要將同一件衣服分成不同尺碼或顏色的銷售連結，如今則進一步拆解衣物本身的結構，令部分消費者面對複雜的購買選項時感到眼花繚亂。

上下可分開售賣的褲子。（網上截圖）

一名服裝業界人士受訪時表示，個人化及多元化是年輕消費者目前的重要穿搭需求，可拆卸及自由拼接的服裝設計本身具有創新價值，也符合潮流趨勢。不過，該名業界人士指出，真正的創新應建基於產品設計、版型工藝及面料品質的提升，而不是在銷售模式上投機取巧。

四川大學文化產業研究中心主任、博士後導師蔡尚偉表示，從服飾文化角度來看，拆件售賣讓消費者由被動的穿搭者變成主動創作者，契合Z世代對身分辨識及遊戲化消費的追求。

商家售賣的半截褲腿。（網上截圖）

但他指出，消費者需要支付「左片加右片」兩筆費用，如果價格欠缺透明度，很容易引發信任危機。從產業角度來看，這種模式會倒逼品牌提升模組化設計及庫存管理能力；若運作成熟，亦可能減少完整服裝滯銷造成的面料浪費。

蔡尚偉認為，這股風潮是市場多元化下的必然試驗，但建議消費者理性消費，付款前先計算完整價格，並考慮實際穿着頻率。「對品牌而言，如果未能同步提高產品品質並明碼實價，只依靠概念包裝，這股新風恐怕最終仍會淪為短期營銷噱頭。」