成都男花¥3000給BMW貼膜　師傅忘去水印字母全貼上車　網民笑翻

近日，四川成都一男子給寶馬愛車貼膜，結果忘記去掉圖片水印，貼膜師傅竟把水印字母原封不動全貼了上去，引發網友熱議。9月1日，當事人告訴記者：「取車時看到滿車字母，我都懵了！」



當事人表示，事情發生在8月30日，其在一個小程序上看到一款喜歡的車身膜，保存圖片時沒注意，把水印也一起存了下來。隨後他把圖片發給貼膜店，師傅比較仔細，把水印裏的字母全部原封不動地翻了出來。

貼膜師傅竟把水印字母原封不動全貼了上去。（抖音@Meiche）

「發給我確認的時候我沒仔細看，因為水印是半透明的，沒放大就沒看出來。」男子說，等到取車時，他走到車面前一看：水印被完完整整貼在了車上，都是字母，還需要拼接對齊。

當時男子的第一反應是：「完蛋，3000元白花了（人民幣，下同），還得再花3000元把水印去了。」

水印被完完整整貼在了車上，都是字母，還需要拼接對齊。（抖音@Meiche）

後來才知道，貼膜店提前好幾天就安排了手藝好、經驗豐富的老師傅來貼，因為注意到了圖案的複雜程度。

老闆說如果不貼水印字母，能便宜幾百塊錢。

不過現在男子已經決定不重新貼膜了。網友調侃：「師傅手藝太好了，竟然把水印都1：1復刻了！」

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