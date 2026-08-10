BB被毯蒙頭險窒息　貓咪掀被未果叫醒媽媽救人　獲大餐獎勵立大功

家中貓咪在危急時刻化身英雄，成功拯救險窒息的小主人。8月8日，山東臨沂一名嬰兒在睡覺翻身時不慎將被毯蓋住頭部，貓咪察覺異常，嘗試用嘴掀被未果後，果斷叫醒熟睡的女主人，並引導她去查看，及時化解一場危機。



貓咪叫醒熟睡的媽媽。（影片截圖）

媽媽發現後立即掀開被毯，貓咪在旁查看。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，林女士介紹，孩子在睡夢中翻身時，被毯意外蓋住頭部，情況十分危險。家中貓咪察覺異常，嘗試用嘴和手掀開被毯未果後，立刻過來叫醒熟睡中的她，「喊了兩遍我沒有聽到，然後牠就用手在那裏摸我的臉」。

林女士被貓咪叫醒後，貓立即跳回嬰兒身旁示意她查看；林女士發現被毯覆蓋在孩子的頭上，「當時真的是嚇死了」。她事後心有餘悸，大讚貓咪「立了大功」，更特地準備了罐頭與雞腿大餐獎勵這位小英雄。

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許多網民看後紛紛感動留言，「叫醒你了看你沒注意，它又跳過去示意你，貓貓簡直是來報恩的，今晚必須獎勵罐頭」，又稱讚這隻貓咪簡直是「來報恩的靈性小貓」，「這隻貓貓可要好好對待，是孩子的救命恩貓啊」、「萬物皆有靈」、「真是絕世好貓」。同時，不少人提醒家長應注意嬰幼兒睡眠安全，「小孩子蓋被子手都得放在外面，沒有常識」、「給孩子穿睡袋比較安全」。