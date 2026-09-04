「別按了」仍遭5大媽圍住按摩　男子皮膚紅腫還被唸「痛就對了」

廣東一名梁姓男子日前到廣西南寧逛夜市，原本只想花9.9元人民幣體驗10分鐘路邊按摩，未料第一輪結束後，旁邊另外4名按摩大媽也加入，形成「5人10手」同時上陣的場面。按摩及刮痧過程前後約35分鐘，梁先生最終支付250元（人民幣，下同），手臂及頸部被按至發紅痠痛。他多次表示疼痛，按摩大媽卻說「痛就對了！說明你濕氣重、身子虛！」



內媒《大風新聞》報道，梁先生路過街邊按摩攤檔時，被一名大媽熱情招攬。他看到「9塊9十分鐘」的套餐，認為價格便宜，體驗一下也不吃虧，於是答應接受按摩。梁先生表示，首10分鐘按摩剛結束，旁邊另外4名大媽便一起圍上來，他雖然連忙說「不用了、別按了」，但對方仍開始分工，一人按摩肩頸，其餘4人分別按摩雙手及雙腳。

一男子在夜市體驗按摩，被5名大媽伺候到皮膚紅腫。（大風新聞）

梁先生形容，五個人五種按摩手法，亂七八糟又格外賣力，一些路過的吃瓜路人全都看呆了，全程駐足圍觀憋笑。按摩期間，梁先生曾多次喊痛，大媽則回應「痛就對了！說明你濕氣重、身子虛！」

約15分鐘後，梁先生要求兩名按摩雙腿的大媽停手，結帳時才被告知，由於使用了按摩精油，收費由原本每分鐘1元增至2元，兩人合計收取60元。

其餘3人則繼續勸說梁先生完成刮痧，並聲稱「做到一半停下來對身體不好」，梁先生只想盡快結束，於是答應繼續。

一男子在夜市體驗按摩，被5名大媽伺候到皮膚紅腫。（大風新聞）

梁先生表示，實際刮痧時間約25分鐘，最終卻按30分鐘計費，整次按摩及刮痧合共花費250元。按摩結束後，梁先生的左手及頸部仍感到痠痛，皮膚亦出現塊狀紅腫。他因此放棄原定行程，返回住所躺在床上休息一整天。