內地「旅遊陪拍師」暑假爆紅　20歲大學生月賺逾7千元

內地暑假旅遊旺季除了景區擠滿遊客，也催生新興服務「旅遊陪拍」，陪拍師不僅替遊客拍照，還會陪同逛街、規劃路線、推薦美食，甚至全程聊天陪伴。湖北武漢一名20歲大學生在暑假全職接單，單月最高收入超過7000元（人民幣，下同）。



內媒《紅星新聞》報道，21歲大學生張思自去年起從事陪拍，她日前陪同一名遊客走在武漢老街時，沒有急着拿起相機，而是沿途介紹老建築和當地風土人情，待對方逐漸放鬆、自然轉頭望向街景時，才按下快門捕捉畫面。

報道介紹，今年4月底，一名獨自前往武漢旅遊的徐小姐，原本只預約兩小時拍攝，希望留下老城區的街景照片，卻不知道如何安排路線。張思按照她的需求規劃行程，拍攝結束後，兩人沒有立即分開，反而從老城街巷一路散步至長江江畔，邊走邊聊，直至深夜才道別。

除了拍照，張思還會向外地遊客推薦當地人常去的小店，以及人流較少的拍照地點，「人家大老遠來一趟武漢，人生地不熟，我多操點心，客人逛着也省心」，張思說道。

內地「陪拍師」爆紅。（小紅書）

另一名20歲大學生胡想同樣投入陪拍服務。他在接單前會先與顧客確認拍攝風格、穿搭需求及飲食偏好，避免雙方見面後感到尷尬。胡想在今年暑假全職從事陪拍，單月最高收入達7000多元，也憑藉較細緻的服務，逐漸累積固定客源。

報道介紹，目前武漢部分陪拍服務每小時收費約35至69元，另有收費約200至300元的半天方案。服務內容除了拍照，還包括陪逛、帶路、推薦美食及提供旅遊攻略，與傳統只負責拍攝的「約拍」有所不同。

擁有多年街拍經驗的陳小姐表示，傳統約拍通常按套餐收費，事先約定拍攝時間、地點及交付照片數量，攝影師主要負責把照片拍好，規劃旅遊路線和陪同逛街一般不在服務範圍內。

多名曾使用陪拍服務的年輕遊客認為，這項服務的吸引力不只在於拍出好看的照片，更在於令整趟旅程變得自在，例如有人希望在陌生城市有人帶路，有人想在鏡頭前表現得更自然，也有人獨自旅行時只是想找個人聊天。

《紅星新聞》報道指出，這類「陪伴式消費」近年逐漸興起，服務範圍從遊戲陪練、聊天，延伸至旅遊陪拍及戶外陪爬。相比傳統服務，這種模式更強調低壓力、有邊界及可以隨時互動，因此受到年輕消費者歡迎。