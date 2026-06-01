從「鐵達尼號」到空城古鎮　政績觀偏差成文旅殺手？

復刻版「鐵達尼號」、「天下第一水司樓」、「大庸古城」，這些聽起來宏大而高端的項目，在中國文旅市場正面臨慘澹結局。



中國社交媒體上流傳的影片顯示，在丘陵起伏的四川省遂寧市大英縣，一艘尚未完工的巨型遊輪擱置在郪江岸邊的船塢中。船體周圍還搭著腳手架和起重機，而外殼已斑駁生銹。有博主將它視為有「廢墟感」的探險場所，進入船體拍攝影片。

據《中國新聞週刊》報道，這艘按原型等比復刻的「鐵達尼號」遊輪2014年啟動建造，計畫投資10億元（人民幣，下同），原定2017年首航。但目前遊輪只完成90%的鋼外殼工程，至今未啟動內部裝修。

大英縣政府今年3月在官方平台回復網民詢問「鐵達尼號」項目是否會爛尾時說，投資方資金斷鏈，項目暫時停建。

重金打造「鐵達尼號」卻面臨爛尾的大英縣，常住人口約37萬，去年地區生產總值（GDP）約221億元，在遂寧市區縣排名墊底。（延伸閱讀：計劃投資10億！四川｢鐵達尼號｣開建11年未完工 投資人：會再啟動）

四川｢鐵達尼號｣開工近11年未完工。（影片截圖）

無獨有偶，在距離大英縣約600公里的貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣，2016年的GDP僅約73億元，卻在同年砸下2億元開建「天下第一水司樓」，也因資金問題一度停工。

同樣是經濟欠發達的偏遠地區，同樣是吸睛的高投入文旅專案，都未能如預期帶動地方經濟，反而走向停滯甚至爛尾的結局。

北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍接受《聯合早報》採訪時分析，對一些縣城或偏遠地方來說，沒有條件發展製造業、晶片這類硬核專案，文旅這種彈性空間比較大的軟項目，是當地官員更可能做出成績的地方，但問題在於官員一心想凸出當屆政府政績，沒有對專案進行充分論證。

他說：「（項目）能產生什麼樣的效應？值不值得？有什麼影響？都沒有考慮。」

貴州獨山前書記潘志立為了政績，不顧獨山縣高達400多億的債務，舉債近2億元打造被稱為「天下第一水司樓」水司府堂，不僅成為「天價爛尾樓」。（視覺中國）

儘管獨山縣水司樓項目2024年被貴州省國資委實控的貴州省旅遊產業發展集團和格美集團接盤，改造為酒店，但這個2020年才脫貧的縣級地區至今仍在收拾當年留下的爛攤子。

中共中央紀委和國家監委機關報《中國紀檢監察報》2019年披露，時任縣委書記潘志立盲目舉債打造「水司樓」、「世界最高琉璃陶建築」等形象工程、政績工程。

他被「雙開」（開除中共黨籍和公職）時，獨山縣債務高達400多億元，絕大多數融資成本超過10%。

時任獨山縣書記的潘志立只求「政績」不看現狀，在該縣已負債400多億的情況下，硬是融資約2億元將其蓋好，原先設定的會展博覽、酒店住宿等功能受現金斷流之苦，均未能實現。（獨山傳媒）

獨山縣政府在近兩年的政府工作報告中，對債務風險的表述從「總體可控」變為「有效緩釋」。今年報告還強調，當地堅持「新官」勇理「舊賬」，全力搶抓「一攬子」化債政策，積極有序化解重點領域債務風險。這表明獨山縣債務風險雖趨緩，但完全消化還需要較長時間。

獨山縣和潘志立並不是孤例。廣西恭城瑤族自治縣2018年開工的「瑤漢養壽城」，如今同樣陷入爛尾。時任縣委書記鄧曉強在2022年被「雙開」，2024年被判有期徒刑19年。

中共今年在全黨展開「樹立和踐行正確政績觀學習教育」，地方政府不顧自身資源稟賦和財政能力，為突出政績盲目上項目等問題，頻繁被點名批評。

中紀委4月12日通報，原貧困縣四川省昭覺縣定制推廣三首文旅宣傳歌曲，預算共計149萬元；湖北省文化和旅遊廳安排其直屬事業單位湖北藝術職業學院定制推廣一首預算300萬元的文旅宣傳歌曲。

唐任伍指出，砸錢做文旅宣傳和砸錢上文旅項目背後本質一樣，都是為凸顯政績、未經論證作出的決定，這與現行的考評體系密切相關。

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台灣開南大學人文社會學院教授張執中受訪時提到，問題根源在於對「晉升階梯」的追求。

他指出，儘管中央不斷強調正確政績觀，但對地方和基層幹部來說，政績指標沒變，追求政績的方式就很難變。官員要在一定時間內，尋求清晰可辨識的政績，經濟發展、建設專案通常就成為追求的目標。

張執中補充說，這些專案在規模與資金投入上可能較大，但執行層面常常未經充分論證和系統評估，一旦出現資金鏈斷裂或預期與實效嚴重偏離，就容易爛尾。

同質化古城淪為空城

據網易數讀2021年統計，中國有63個城市打造「小聖托里尼」，62個城市推出「小京都」等仿製景觀，文旅專案同質化問題嚴重，近年來興起的古鎮項目更是同質化的集中體現，遊客也陷入審美疲勞。

中國旅遊研究院發佈的《2024中國古鎮旅遊發展報告》顯示，過半受訪者認為古鎮間存在一定相似性，38.5%的受訪者感覺古鎮缺乏獨特之處。

烏鎮江南著名古鎮之一。街道上民居以清代建築為主，保存完好。（wikipedia）

上海交通大學媒體與傳播學院教授徐劍認為，古鎮商業形態高度同質化，是因為對地方來說，直接複製粘貼別人的、不用去琢磨自己的文化IP，成本最低也更容易推行。

他說：「這種形式一開始可能還是會吸引人，但後續比較缺乏消費動力。一個地方的文旅IP不能憑空塑造，要根植於本土生活。」

據中國古城與文化研究院統計，中國古城古鎮超過2800座，不少已經淪為「空城」。綜合企查查、天眼查等多家企業資訊平台資料，中國2萬7000餘家古城鎮相關旅遊企業中，近四成處於清算、停業、歇業等異常狀態。

其中，耗資24億元打造的湖南張家界大庸古城試營業四年累計虧損超過10億元，瀕臨破產。

張家界大庸古城。（張家界大庸古城微信公眾號）

古城運作方張家界旅遊集團股份有限公司黨委書記兼董事長張堅持去年6月接受中國央視《焦點訪談》採訪時，將問題總結為「跟風」。他說：「看人家古城古鎮搞得好，總認為自己造一個出來。」

唐任伍指出，這也是典型的錯誤政績觀。「實際就是更看重短期政績，希望能透過一個工程快速凸顯自己。」

文旅小鎮：地產繁榮留下的包袱？

中國房地產繁榮時期，一些地方政府在推動大型文旅專案時，往往會引入資金實力雄厚的房地產開發商參與，被外界形容為「文旅搭台、地產唱戲」。

一家從事城市規劃建設及諮詢業務的公司工程師程偉（化名）受訪時說，中國各地2016年左右掀起文旅小鎮潮，其實是政府想透過文旅發展綁定地產，從而快速賣地，實現地方財政收入。

《2019中國文旅產業投融資研究報告》顯示，中國總體文旅投資市場達1.78萬億元，文旅綜合體和文旅小鎮佔比90.34%，平均項目投資額80億元。

而爆雷的項目也多以文旅綜合體和文旅小鎮為主。中國互聯網上2021年熱傳的一篇文章《特色小鎮死亡名單》指出，至少有100個文旅小鎮爛尾倒閉。業內人士指出，這個數字現在可能已翻倍。

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程偉說，在這種合作模式下，政府和開發商通常各有心思，政府想透過少量的基礎建設吸引後者接招，開發商則期待政府把周邊的基建配套做完善，提升自己拿到的土地價值。「本質是雙方想透過賣地和賣房一次性獲利，最後可能雙方訴求都沒得到滿足。」

不過，戴德梁行研究院副院長張曉端並不完全認同。她受訪時說：「一個好的專案，地產和文旅運營是相得益彰的，兩者結合有它的價值所在。但運營是有門檻的，應該由更專業的團隊去運作。」

恒大集團旗下的文旅集團曾投建了恒大童話樂園、恒大文化旅遊城等一系列大型項目，銷售額在三年間由2017年的約280億元飆升至2020年的逾1000億元，一度成為文旅領域佼佼者。但隨著恒大爆雷，旗下在建項目幾乎陷入爛尾。

張曉端說，受宏觀經濟影響，中國消費復甦較慢，但假期旅遊熱情相對較高，好的文旅項目仍然有機會，但對投資方來說，投入會更謹慎，後續運營也要更專業。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

