大家樂廣州店14名顧客痾嘔有病童入ICU　公司致歉：均進食蛋炒飯

廣州番禺天河城大家樂近日爆出食安問題，一批顧客用餐後出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，更有兒童被送入兒童深切治療部（PICU）救治。截至9月4日，發病人數共計14人，其中12人送醫。



大家樂9月5日晚上表示，向相關受影響的消費者及家屬致以最誠摯的歉意，又指初步調查顯示涉事消費者當天均進食了「蛋炒飯」，已暫停涉事門店的營業。



消費者羅先生在小紅書報料，8月28日傍晚，他的孩子和同學在廣州番禺天河城大家樂就餐，他們當天在餐廳點了意式肉醬吉列豬扒蛋炒飯。用餐結束2小時後，兩個孩子相繼出現劇烈腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。

大家樂表示，事發後政府相關部門第一時間到達門店開展調查取證工作，目前疾控部門已完成人員、環境及相關餐食樣本抽樣送檢，相關檢測調查工作正在進行中，事件原因有待官方認定。在此調查期間，在政府相關部門的指導下，已全面落實涉事門店相關管控要求，已暫停涉事門店的營業。

大家樂又表示，十分關心受影響消費者的身體健康，已派專人到醫院慰問看望消費者，幫助消費者協調醫療資源，解決具體困難，並且積極與消費者溝通協商，目前已與個別消費者達成了和解。

廣州番禺天河城大家樂爆出食安問題。

據早前報道，消費者羅先生在小紅書報料，8月28日傍晚，他的孩子和同學在廣州番禺天河城大家樂就餐，他們當天在餐廳點了意式肉醬吉列豬扒蛋炒飯。用餐結束2小時後，兩個孩子相繼出現劇烈腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。

經過初步治療，孩子病情沒有好轉，還發展為重度脫水、意識模糊並出現休克，隨後緊急轉入番禺中心醫院兒童深切治療部（PICU），醫院更下達病危通知書。