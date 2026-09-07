王者榮耀推出高校認證　清華北大身份二手平台炒至¥2000惹議

騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》日前推出高校認證服務，二手平台驚現高價倒賣「清華北大」認證，網上更充斥利用AI改圖繞過審核的教學。9月4日，騰訊客服回應稱，系統將透過實名制、人臉識別及不定時抽查來防範，若發現外借或違規交易將直接封號，呼籲玩家勿輕信代辦服務以防個資洩露。



騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》推出高校認證服務。（潮新聞）

《極目新聞》報道，9月3日，王者榮耀推出高校認證服務後，內地二手交易平台立即出現「名校認證」交易，清華、北大等名校認證最高標價至2000元（人民幣，下同） 。

有自稱是清華大學學生的賣家，表示可為買家完成3年的高校認證，價格為998元。另有賣家提供「繞開學信網認證的方法」，認證有效期到11月30日，僅售40元，若無法認證可免費退款。

社交平台上還流傳利用修圖、AI修改學信網（中國高等教育學生信息網）截圖完成認證的方法。有網民留言稱，微信區認證只需提供學信網截圖，只要將截圖修改為自己想認證的學校，上傳後即可嘗試完成認證。

有賣家稱「不成功，不收費」。（極目新聞）

有網民分享利用修圖繞過平台審核。（極目新聞）

王者榮耀高校認證系統僅面向在讀高校學生進行認證，認證有效期一年，每年9月1日會統一過期，需要重新續期。用戶上傳學籍信息完成核驗後，可解鎖校園專屬主頁、高校榜單等特色權益。完成認證後可獲遊戲皮膚、語音包和相關遊戲裝備。

騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》推出高校認證服務。（潮新聞）

針對倒賣學籍信息用於高校認證的情況，騰訊客服回應稱，高校認證需填寫真實姓名和身份證信息，系統可能通過人臉識別確認操作者是否為實名本人。對於疑似非本人使用的賬號，還可能觸發不定期人臉驗證，若信息不一致，則無法通過認證。若認證賬號存在外借共享、違規交易等行為，系統檢測後將會作出封號等處罰，建議用戶不要參與此類交易，並妥善保管個人學籍及賬號信息。

另據《界面新聞》報道，騰訊客服表示，高校頻道/認證功能測試已正式結束，功能暫時已下線，後續若有該功能的相關活動，遊戲內公告、官方公眾號等渠道會第一時間通知大家。