13年前被挖雙眼　小斌斌今奪全國第一圓大學夢　望回饋社會

13年前震驚全國的「山西挖眼案」中慘遭傷害失明的6歲男童郭斌（小斌斌），如今已成長為19歲的少年。今年他以721分、全國同專業第一名的優異成績考入長春大學，並於9月6日在家人，及陪伴其12年的盲校老師陪同下，正式前往長春大學報到，他將攻讀計算機科學與技術，與中醫雙學位。



據《湖北日報》報道，2013年8月24日，年僅6歲的郭斌在山西汾西家門口玩耍時，被陌生女子誘騙至野外殘忍傷害，雙眼球遭剜除而永久失明。這起慘劇當年引發公眾關注，其母親王文麗回憶起當時的情景仍心痛不已，坦言當時感覺「天都塌了」。

13年前慘被挖眼，山西受害男孩今考入大學，在家長及老師的陪同下到長春大學報到。（湖北日報）

13年前慘被挖眼，山西受害男孩今考入大學，在家長及老師的陪同下到長春大學報到。（湖北日報）

2014年，時任武漢市盲童學校副校長周德軍專程帶著學校的盲童前往醫院探望郭斌，以切身經歷鼓勵他。同年郭斌隨父母抵達武漢盲校，副校長張龍一個溫暖的俯身擁抱，打動了郭斌和其父母，當場決定留下來求學。

張龍隨後主動請纓擔任其班主任，並將班級命名為「娃哈哈班」，一守就是9年，郭斌12年來亦一直親切地稱呼她為「張媽媽」。

13年前慘被挖眼，山西受害男孩今考入大學，老師張龍陪他一起到長春大學報到。（湖北日報）

在武漢求學12年間，多方善意共同托舉起郭斌的未來，湖北教育部門不僅為其解決外省學籍問題，全程免除學雜費及書本費，更提供每月生活補助；校方亦聘用其父為校園保安、其母為生活教師，配合社會愛心基金的資助，讓郭斌全家得以在武漢安心生活與學習。

除了學術知識，音樂亦成為郭斌黑暗世界裏的忠實夥伴。志願教琴14年的音樂老師齊高峰手把手指導他練習，郭斌亦極其刻苦，甚至將鬧鐘定在淩晨4時30分練琴。2015年，在張龍的鼓勵下，郭斌與同學成立湖北省首支盲人電聲樂隊「VMV樂隊」並擔任貝斯手。如今他已熟練掌握四種樂器，並兩度斬獲全國「陶笛之星」金獎。

郭斌與老師張龍。（湖北日報）

在老師的悉心教導幫助下，郭斌會4種樂器。（湖北日報）

這份超越常人的堅持與汗水，最終在2026年全國殘疾人單考單招中綻放異彩。郭斌以總分721分（其中數學145分、語文123分、英語129分、解剖學139分）奪得全國同專業第一名。得知喜訊時，張龍老師喜極而泣。6月24日，在山西太原自學大學英語四級的郭斌表示：「我始終相信，別人能做到的事情，我也能做到。」

今年7月，郭斌在武漢市盲童學校畢業典禮上作為畢業生代表線上發言，感謝母校給予他面對人生的勇氣與自強不息的品格。對於未來的規劃，郭斌表示將回饋社會：「我最大的心願，是學成後回到武漢市盲校任教。我們盲校缺少專業的計算機老師，我想填補這個空缺，用自己的經歷與所學守護更多視障孩童。」