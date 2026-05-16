內地視障博主「自導自演」盲道被撞　警方拘兩人百萬賬號被封

早前內地視障博主「抱抱盲兔」稱盲道上被騎電動單車的男子撞到，對方還責怪她「不看路」，沒想到竟是一場「自導自演」擺拍。5月15日，北京警方通報，26歲男子劉某和24歲女子江某某，為吸粉引流和牟取私利，虛假擺拍「盲人在盲道行走被電動自行車撞擊並遭騎車人斥責」的短片，兩人已被公安機關依法採取刑事強制措施。



不少網民得知是擺拍後，怒斥「又被利用了」、「讓真正的盲人難以生存」、「消費大眾同情心」、「多管管這些造假的博主吧，真的毫無底線」。 目前，「抱抱盲兔」的抖音賬號已被封，此前她在抖音擁有近140萬粉絲。



視障博主走盲道遭「電雞」撞傷 肇事男反罵「不看路」逃逸惹眾怒

視障博主「抱抱盲兔」在盲道上正常行走時，被一名騎電動車的男子迎面撞上。（影片截圖）

肇事男子沒有道歉，還責怪她「幹啥呢不看路啊」。（影片截圖）

視障博主「抱抱盲兔」。（影片截圖）

據此前報道，擁有百萬粉絲的視障網紅博主「抱抱盲兔」本月9日發佈影片，聲稱在盲道上行走時騎電動單車的男子撞倒，導致手部受傷、盲杖脫落。對方不僅未道歉，竟然還理直氣壯責怪她「幹啥呢不看路啊」。博主隨即回應「我走的是盲道啊」，對方留下一句「什麼盲道啊」後駛離現場。

不少網民得知是擺拍後，非常憤怒。（網絡圖片）

不少網民看到影片，紛紛要求嚴懲肇事者，「我建議對電動車上行人路的都拘留」、「這種人直接拘留！判刑故意傷害罪！」、「必須要懲治惡人」、「能不能抓住這個目中無人的電雞」，但同時也有網民質疑是擺拍。

北京交警在影片評論，稱會調查調查情況。（網絡圖片）

當時北京交警也在影片評論，回復稱將盡快核實情況，依法處置。

5月15日，北京警方通報，26歲男子劉某和24歲女子江某某，為吸粉引流、博取關注、牟取私利，在朝陽區某路旁虛假擺拍「盲人在盲道行走被電動自行車撞擊並遭騎車人斥責」內容，並通過短片平台對外發有，誤導大量網民關注和討論，造成惡劣影響，二人已被公安機關依法採取刑事強制措施。